想知道媽媽母國文化 培力活動新二代連續3次報到
國立二林工商攜手明道大學搭起外婆橋，從去（2021）年12月到今年本（12）月，全年舉辦3個梯次新二代培力活動，舉辦語言、童玩、美食、DIY等課程及活動學習父親或母親的語言與文化，為台灣培養未來的國際人才。
二林工商緬甸新二代高姓學生今天說，雖然活動以印尼與越南文化為主，他製作越南不用火烘焙的冰皮月餅、印尼Batik蠟染圖騰手工扇，從手做課程體驗其他國家文化。越南新二代孫姓學生也說，活動中學到媽媽國家的語言，覺得收穫很大。印尼新二代盧姓學生三場活動都參加，以新二代子女身分感到驕傲、自信。
明道大學數位系印尼學生劉維維期待疫情趕快結束，新二代學生可以看看父親或母親的生長地方。文傳系越南學生鄧玄蒼希望新二代學生參加活動，多認識朋友，了解自己與不同國家的語言跟文化。
二林工商社團活動組組長宋汝琳指出，這次參與活動的40名學生分別是印尼、越南、緬甸、泰國、柬埔寨等新二代，明道大學安排靜態文化分享與母語對話教學，動態方面是品嘗印尼的蝦餅、娘惹糕、紅茶與越南的芝麻球、冰皮月餅，DIY越南冰皮月餅和印尼Batik蠟染圖騰手工扇，活動不只幫助新二代吸收父親或母親的原生國家文化，還學習尊重不同國家文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言