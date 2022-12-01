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想知道媽媽母國文化 培力活動新二代連續3次報到

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
明道大學越南師生帶著二林工商新二代學生製作越南冰皮月餅。圖／明道大學提供
明道大學越南師生帶著二林工商新二代學生製作越南冰皮月餅。圖／明道大學提供

國立二林工商攜手明道大學搭起外婆橋，從去（2021）年12月到今年本（12）月，全年舉辦3個梯次新二代培力活動，舉辦語言、童玩、美食、DIY等課程及活動學習父親或母親的語言與文化，為台灣培養未來的國際人才。

二林工商緬甸新二代高姓學生今天說，雖然活動以印尼越南文化為主，他製作越南不用火烘焙的冰皮月餅、印尼Batik蠟染圖騰手工扇，從手做課程體驗其他國家文化。越南新二代孫姓學生也說，活動中學到媽媽國家的語言，覺得收穫很大。印尼新二代盧姓學生三場活動都參加，以新二代子女身分感到驕傲、自信。

明道大學數位系印尼學生劉維維期待疫情趕快結束，新二代學生可以看看父親或母親的生長地方。文傳系越南學生鄧玄蒼希望新二代學生參加活動，多認識朋友，了解自己與不同國家的語言跟文化。

二林工商社團活動組組長宋汝琳指出，這次參與活動的40名學生分別是印尼、越南、緬甸、泰國、柬埔寨等新二代，明道大學安排靜態文化分享與母語對話教學，動態方面是品嘗印尼的蝦餅、娘惹糕、紅茶與越南的芝麻球、冰皮月餅，DIY越南冰皮月餅和印尼Batik蠟染圖騰手工扇，活動不只幫助新二代吸收父親或母親的原生國家文化，還學習尊重不同國家文化。

國立二林工商與明道大學共同舉辦新住民二代培力活動，二林工商校長劉玲慧參與帶動活潑氣氛。圖／明道大學提供
國立二林工商與明道大學共同舉辦新住民二代培力活動，二林工商校長劉玲慧參與帶動活潑氣氛。圖／明道大學提供

印尼 越南 語言

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