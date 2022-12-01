想知道媽媽母國文化 培力活動新二代連續3次報到

國立二林工商攜手明道大學搭起外婆橋，從去（2021）年12月到今年本（12）月，全年舉辦3個梯次新二代培力活動，舉辦語言、童玩、美食、DIY等課程及活動學習父親或母親的語言與文化，為台灣培養未來的國際人才。

二林工商緬甸新二代高姓學生今天說，雖然活動以印尼與越南文化為主，他製作越南不用火烘焙的冰皮月餅、印尼Batik蠟染圖騰手工扇，從手做課程體驗其他國家文化。越南新二代孫姓學生也說，活動中學到媽媽國家的語言，覺得收穫很大。印尼新二代盧姓學生三場活動都參加，以新二代子女身分感到驕傲、自信。

明道大學數位系印尼學生劉維維期待疫情趕快結束，新二代學生可以看看父親或母親的生長地方。文傳系越南學生鄧玄蒼希望新二代學生參加活動，多認識朋友，了解自己與不同國家的語言跟文化。