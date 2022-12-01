杏壇芬芳獎頒獎 視障師日夜守護為盲生引導學習

教育部國教署今天舉辦「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，共有69位教育人員及11個團體獲獎。台北市五常國中老師何銘軒、高雄小港國中老師黃英俞本身也是視障者，他們透過身教、言教讓學生在校生活能自理與運動健身，日間守護孩子的學習，夜間處理孩子生活，成為視障生甚至身心障礙學生最大的依靠。

杏壇芬芳獎頒獎典禮在中興新村台灣省政資料館舉行，由國教署主任秘書王鳳鶯主持，原住民聲樂家胡待明老師表演揭開序幕，彰化高中、南投特教、嘉和國小、埔里國中以及中興高中等校學生精彩演出，氣氛溫馨。

王鳳鶯說，杏壇芬芳獎共收件167件，經初、複評共同決議，選出普高組12件、技高組10件、國中組13件、國小組23件、幼兒園組6件、特教組5件及團體組11件，總計80件獲獎。得獎者身分多元，除57位教師外，還有12位職員工，每個得獎者或團體背後都有段感人故事。

南投高中主任李冠賢任教將屆滿30年，兼任行政工作外，指導學生獲獎無數，結合新興科技教育及創客教育計畫，向下扎根推廣至偏鄉及社區國中，成效良好。

高雄市樹德家商老師王育英服務41年，秉持「做一個平凡的教師，教出不平凡的學生。每個孩子都有適合他們的位置，也有自己的舞台」的信念，期許自己能夠扮演學生生命中的伯樂以及學生的守護者。

彰化縣新生國小洪寶鏈小姐，擔任職工職務，數十年如一日，將半個甲子的青春年華奉獻給學校，讓每個孩子都能安心、快樂學習與成長。

團體獎「家齊高中科學服務社」設計有趣科學實驗，帶領偏鄉小孩邊玩邊學習科學的知識及樂趣。「新化高中校友會」見到學弟妹在求學過程中遭遇困境，幫助他們度過經濟困境，並捐贈母校雪泥鴻爪校友紀念牆。