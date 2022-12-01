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機車考照沒「擺頭」扣分落榜 男子到監理站失控咆哮

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化監理站昨天有一名男子到服務櫃台咆哮，疑因機車路考未通過，認為監理站人員未說清楚，刁難他才沒通過，男子失控的影片被網友貼上社群。圖／翻攝LINE社會事新聞影音
彰化監理站昨天有一名男子到服務櫃台咆哮，疑因機車路考未通過，認為監理站人員未說清楚，刁難他才沒通過，男子失控的影片被網友貼上社群。圖／翻攝LINE社會事新聞影音

彰化監理站昨天有一名男子到服務櫃台咆哮，疑因機車路考未通過，認為監理站人員未說清楚，刁難他才沒通過，男子失控的影片被網友貼上社群，彰化監理站站長游明傳說，這名男子因考路考時未依規定擺頭被扣了32分無法通過，經說明他能接受才離去。

影片可見一名男子在彰化監理站櫃檯對著員工咆哮長達50秒，揚言要「教訓」人員，游明傳說，男子昨天因路考未通過，到櫃檯抱怨，之後也被帶到站長室，與他溝通後，告訴他騎車技術沒問題，只是不知要擺頭，下次一定可以順利通過。

游明傳表示，為減少交通事故，機車路考項目變得比過去嚴格，像是七秒鐘直線加速是要能控制速度慢下來，維持7秒以上才及格，因較困難有兩次機會，也提醒考生經紅綠燈、兩段式左轉以及變換車道一定要擺頭，且要擺得明顯，按規矩來，否則就會扣分。

經了解該名男子筆試三次通過，這次第一次路考，但路考時兩次沒擺頭一次扣16分，兩次扣32分沒有通過路考70分標準，昨天監理站人員對於男子大聲咆哮差點報警，幸好最後經過勸說才落幕。

路考 監理站 彰化

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