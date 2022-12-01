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推廣台中最甜蜜的「柿」 農業局長親上購物台推銷甜柿

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中甜柿面積1873公頃、產量3萬2000公噸，為全國第一產地，又以和平區、東勢區種植最多。圖／台中市政府提供
台中甜柿面積1873公頃、產量3萬2000公噸，為全國第一產地，又以和平區、東勢區種植最多。圖／台中市政府提供

現在是甜柿季節，台中市農業局長蔡精強今北上，與東森購物台行銷台中高山甜柿，向全國觀眾力推限量1500組的「柿柿如意—吉利市禮盒」，也邀請台中東勢農民張建烘分享栽培甜柿成果，鼓勵全台民眾多支持來自高山上的甘甜，成為一天中最甜蜜的「柿」。

台中甜柿面積1873公頃、產量3萬2000公噸，為全國第一產地，又以和平區、東勢區種植最多，栽培品種主要以富有、次郎及花御所為主。其中，「富有」果皮橙紅色，色澤鮮豔，果頂渾圓飽滿，果肉粉質緻密、汁多，目前正是富有甜柿最佳嚐鮮期；「次郎」特色為果實呈扁平四方狀，具有明顯的四個凹溝，表皮光滑，顏色澄紅，肉質細緻綿密，香氣濃郁，口感清脆；「花御所」果實為扁圓球形、渾圓飽滿，果皮橙紅色，果肉緻密且富含漿質、汁多，糖度約17度，果肉品質佳。

蔡精強指出，市府過去多次與東森購物台合作辦理農產品銷售活動，消費者反應極佳，今日再次北上行銷「柿柿如意—吉利市禮盒」，採用9粒裝9A等級(320至350g)甜柿，搭配高質感、討喜的禮盒，讓全台消費者能選購物超所值的優質甜柿，送禮自用都適宜。

東勢區農會總幹事田士欣表示，此次推出的「柿柿如意—吉利市禮盒」，嚴選海拔1500公尺以上高海拔甜柿，產區日夜溫差大，氣候環境條件適合甜柿栽培，隨栽培管理技術水準及產量的提升，孕育出品質最佳甜柿。

甜柿果實色澤橙紅，質地風味脆甜，含豐富醣類、維他命A、C及鐵質，為秋冬季極受歡迎的高級水果。農業局說，誠摯邀請大家一起「食當季」，共同品嚐果農們辛勤一整年的成果，也能補充營養。

中市農業局長蔡精強(右)親上購物台，推銷台中甜柿禮盒。圖／台中市政府提供
中市農業局長蔡精強(右)親上購物台，推銷台中甜柿禮盒。圖／台中市政府提供
「柿柿如意—吉利市禮盒」嚴選台中海拔1500公尺以上高海拔甜柿，9粒裝9A等級(320至350g)。圖／台中市政府提供
「柿柿如意—吉利市禮盒」嚴選台中海拔1500公尺以上高海拔甜柿，9粒裝9A等級(320至350g)。圖／台中市政府提供

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