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台中購物節只到百貨大賣場？ 市府：小規模店家已破2億

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中購物節各項產業、區域專屬抽獎，帶動消費。圖／經發局提供
台中購物節各項產業、區域專屬抽獎，帶動消費。圖／經發局提供

外界曾質疑台中購物節只好到大財團、百貨公司和大賣場，對基層商圈、市場和夜市沒幫助。台中市經發局長張峯源說，這次以行動破除傳言，收據專屬抽，勵民眾前往無開立發票的小規模店家及市場、夜市攤商消費專屬加碼獎項，累計到11月28日，登錄金額已破2億元。另有多項專屬抽獎，餐飲已近12億元。

今年購物節活動加碼獎項「產業專屬抽」，共有美食(餐飲)、旅宿和收據等三大分類，天天抽3千元現金各100名，壓軸再抽一台百萬油電車，希望民眾享受消費樂趣，一併帶動產業需求。

「收據專屬抽」，針對照顧未使用發票、使用收據的微型、小型經營店家攤商，鼓勵民眾前往消費，獎項相當豐富，除天天抽現金3千元100名外，壓軸再抽百萬元油電車1台。購物節期間加總消費登錄金額破2億元了。

根據財政部統計，餐飲業營業額年增61.7%，漲幅創新高，台中購物節為更提升民眾消費意願，10月26日主活動開跑推出美食(餐飲)專屬抽的加碼獎項，目前消費錄金額已達11億6000多萬元。購物節合作店家不乏知名餐飲業推專屬優惠，創造雙贏。

另疫情期間，重創旅宿業，購物節有專屬抽獎，提高消費意願，登錄達8000萬。旅宿業者響應紛推出專屬優惠方案，並搭配加碼壓軸抽獎項，最大獎價值5萬8千元的台中港酒店尊榮套房平日住宿招待券1張。

另特別加設「區域消費專屬抽」，去年購物節消費登錄金額較低的10區，包含大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井，民眾在上述地區消費登錄，天天加碼再抽100名現金3000元，登錄消費金額來到5億元。

「產業專屬抽」照顧台中各行各業，永慶慈善基金會合作推出「公益專屬抽」，邊消費邊做公益，例如到視障按摩據點消費等，憑發票或收據登錄即可參加「公益專屬抽」。截至目前已送出50名2千元現金，壓軸再抽5萬元現金5名和3千元現金50名。

台中購物節是全國最大拚經濟活動，自雙十暖身開跑以來，截至11月29日，登錄消費金額已衝破152.8億元，緊追去年成績291億元，此外，今年升級獎項，比去年多出4萬個，總獎項超過10萬個，以提升民眾的中獎機會。

發票 餐飲業

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