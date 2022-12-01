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台中國道客運轉運站搬遷 旅客找不到臨時站火大

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中火車站周邊的國道客運轉運站，土地租約到期結束營運，國光、統聯與台中客運12月1日起轉移到2處臨時轉運站。記者余采瀅／攝影
台中火車站周邊的國道客運轉運站，土地租約到期結束營運，國光、統聯與台中客運12月1日起轉移到2處臨時轉運站。記者余采瀅／攝影

台中火車站周邊的國道客運轉運站，土地租約到期結束營運，國光、統聯與台中客運12月1日起轉移到2處臨時轉運站。不過，今天有旅客繞了好幾圈找不到臨時轉運站，現場火大表示「太麻煩，根本擾民」，也有旅客認為引導標誌不明顯，繞了15分鐘才找到。

台中市交通局表示，統聯客運在干城停車場興建新的國道客運轉運站，預計明年上半年完工，屆時國光、統聯與台中客運，都將轉移到干城停車場上下車。

交通局長葉昭甫說，國光客運向台鐵局承租土地，設置目前的轉運站，但因租約到期得拆遷，協助客運業者先設置臨時轉運站，等新的轉運站蓋好後再轉移過去。12月1日國光客運改到干城停車場旁，統聯、台中客運改到台中車站大智北路側。

幾位義交今天一早站在國道客運轉運站旁引導，相當忙碌，甚至喊到都快沒聲音，許多旅客找不到臨時轉運站，現在更火大大罵。

一名旅客隔天要搭乘國光客運，得知設臨時轉運站，今天先騎車到原國道客運轉運站探路，但是繞了好幾圈，仍找不到臨時轉運站，他氣得說「太麻煩，根本擾民」，最後由義交騎車引導才落幕。

從台北來的許小姐說，引導標誌太小不明顯，繞了15分鐘才找到臨時轉運站，且車站附近動線不明，車流量又多，在臨時轉運站上下車相當危險。

幾位義交今天一早站在國道客運轉運站旁引導。記者余采瀅／攝影
幾位義交今天一早站在國道客運轉運站旁引導。記者余采瀅／攝影
有旅客認為引導標誌不明顯，繞了15分鐘才找到。記者余采瀅／攝影
有旅客認為引導標誌不明顯，繞了15分鐘才找到。記者余采瀅／攝影
台中火車站周邊的國道客運轉運站，土地租約到期結束營運，國光、統聯與台中客運12月1日起轉移到2處臨時轉運站。記者余采瀅／攝影
台中火車站周邊的國道客運轉運站，土地租約到期結束營運，國光、統聯與台中客運12月1日起轉移到2處臨時轉運站。記者余采瀅／攝影

國道客運 統聯

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