微型電動二輪車納管 彰化第一天47件申請掛牌

昨天起微型電動二輪車（俗稱電動自行車）強制掛牌才能上路新制，微型電動二輪車須投保強制汽車責任險並掛牌才可上路等規定，彰化縣第一天共取締13件違規，其中騎乘微型電動二輪車未戴安全帽以及載人、貨違規最多，彰化監理站也統計昨天申請掛牌已有47件。

微型電動二輪車車款向來受到許多外籍移工喜愛，尤其在鄉鎮路間時常能看到但因沒有強制險，也不須掛牌，還容易改裝，造成傷亡情形逾增，彰化縣警局交通隊指出，微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，否則最重可罰3600元，已上路舊車則有2年緩衝期。

彰化縣昨第一天取締共有13件違規，包括車輛重要設備變更、酒駕、拒測、未戴安全帽、載人或貨品違規等都有，其中未戴安全帽、載人貨違規各4件最多。

彰化縣警察局表示，微型電動二輪車納入牌照管理後，透過員警交通宣導及執法，可大幅減少改裝電動車的亂象，像是超速改裝、未戴安全帽等，為確保微型電動二輪車於道路行駛的安全並加強管理，今年至11月已取締微型電動二輪車未經審驗合格39件、擅自變更電子控制裝置637件。