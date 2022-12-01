快訊

曾與林書豪同隊！PLG／鋼鐵人拚開胡 簽下哈佛小子NBA前隊友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微型電動二輪車納管 彰化第一天47件申請掛牌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
昨天起微型電動二輪車（俗稱電動自行車）強制掛牌才能上路新制，彰化縣第一天共取締13件違規。報系資料照
昨天起微型電動二輪車（俗稱電動自行車）強制掛牌才能上路新制，彰化縣第一天共取締13件違規。報系資料照

昨天起微型電動二輪車（俗稱電動自行車）強制掛牌才能上路新制，微型電動二輪車須投保強制汽車責任險並掛牌才可上路等規定，彰化縣第一天共取締13件違規，其中騎乘微型電動二輪車未戴安全帽以及載人、貨違規最多，彰化監理站也統計昨天申請掛牌已有47件。

微型電動二輪車車款向來受到許多外籍移工喜愛，尤其在鄉鎮路間時常能看到但因沒有強制險，也不須掛牌，還容易改裝，造成傷亡情形逾增，彰化縣警局交通隊指出，微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，否則最重可罰3600元，已上路舊車則有2年緩衝期。

彰化縣昨第一天取締共有13件違規，包括車輛重要設備變更、酒駕、拒測、未戴安全帽、載人或貨品違規等都有，其中未戴安全帽、載人貨違規各4件最多。

彰化縣警察局表示，微型電動二輪車納入牌照管理後，透過員警交通宣導及執法，可大幅減少改裝電動車的亂象，像是超速改裝、未戴安全帽等，為確保微型電動二輪車於道路行駛的安全並加強管理，今年至11月已取締微型電動二輪車未經審驗合格39件、擅自變更電子控制裝置637件。

安全帽 電動自行車

延伸閱讀

彰化救低薪！明年青年就業補助將納入實習 畢業生起薪3萬

車禍頻傳！12月起雲林警加強取締這些項目

微型電動二輪車新制實施　未領牌上路者最重可罰3千6百元！

微型電動二輪車新法上路 台南警大執法舉發違規133件

相關新聞

影／武陵農場櫻花季露營營位今天開放訂位 5800營位迅速完售

武陵農場明年2月露營區今天上午8點整開放訂位，櫻花季期間5800多營位，今天開放不到5分鐘已完售，打破去年約30分鐘完售...

台中購物節只到百貨大賣場？ 市府：小規模店家已破2億

外界曾質疑台中購物節只好到大財團、百貨公司和大賣場，對基層商圈、市場和夜市沒幫助。台中市經發局長張峯源說，這次以行動破除...

台中國道客運轉運站搬遷 旅客找不到臨時站火大

台中火車站周邊的國道客運轉運站，土地租約到期結束營運，國光、統聯與台中客運12月1日起轉移到2處臨時轉運站。不過，今天有...

微型電動二輪車納管 彰化第一天47件申請掛牌

昨天起微型電動二輪車（俗稱電動自行車）強制掛牌才能上路新制，微型電動二輪車須投保強制汽車責任險並掛牌才可上路等規定，彰化...

台中惠明盲校50周年 盧秀燕：校慶也是感恩的日子

台中市私立惠明盲校今天舉辦設校50周年校慶，市長盧秀燕表示，她今天抱著感恩的心情來祝福，感謝學校50年來守護孩子們學習，...

天元扶輪社發起蔬食小學堂 巡迴台中40校推廣茹素

台中市天元扶輪社為推動茹素，發起「蔬食小學堂」計畫，今年10月起推出校園巡迴公益講座，草食大使巡迴台中市40所中、小學分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。