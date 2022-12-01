台中惠明盲校50周年 盧秀燕：校慶也是感恩的日子

台中市私立惠明盲校今天舉辦設校50周年校慶，市長盧秀燕表示，她今天抱著感恩的心情來祝福，感謝學校50年來守護孩子們學習，校友畢業後在各行業都有很好的表現，今天不但是校慶，也是感恩的日子。

盧秀燕表示，惠明盲校是全國唯一私立特殊教育學校，提供完全免費教育，學校致力協助特殊教育孩童的發展潛能與專長，給予學生適性、肯定的學習環境；她感謝各界企業、團體、家長會與志工們給予校方許多支持，她是台中市的教育園丁，市府未來也會繼續營造更好的學習環境給不同類型的學生。

盧秀燕致詞時表達5個感謝，一、感謝校友和同學，他們的努力和勇敢奠立社會典範；二、感謝歷年來的教職員工，實踐基督博愛的精神；三、感恩各行業善心人士，捐助費用支持學校，提供視障學生免費學習機會；四、感謝各家庭給孩子們愛和關懷；五、感謝今天所有的協力者，讓校慶順利完成。

台中市教育局長楊振昇表示，惠明盲校立案創校50年，是歷史悠久的特殊教育學校，因一份愛與堅持，讓這些孩子看見一切可能，市府與社會愛心人士將繼續支持學校，讓孩子們開心學習。

教育局表示，台中市私立惠明盲校(原名盲童育幼院)，民國50年初遷至台中縣大雅鄉現址，以基督教博愛精神創辦「私立光明盲童學校」，後更名為「私立惠明學校」，積極充實教學設備，努力提升教學品質，民國61年經核准立案成「私立惠明學校」，是國內唯一不收學費的私立視障特殊教育學校，民國100年因應縣市合併，變更校名為「台中市私立惠明盲校」。