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天元扶輪社發起蔬食小學堂 巡迴台中40校推廣茹素

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
天元扶輪社發起蔬食小學堂，巡迴40校推廣茹素愛地球，巡迴豐原高商。圖／主辦單位提供
天元扶輪社發起蔬食小學堂，巡迴40校推廣茹素愛地球，巡迴豐原高商。圖／主辦單位提供

台中市天元扶輪社為推動茹素，發起「蔬食小學堂」計畫，今年10月起推出校園巡迴公益講座，草食大使巡迴台中市40所中、小學分享蔬食愛地球理念，昨晚在豐原高商演講，師生反應熱烈。

天元扶輪社社長吳孟芬表示，吃素也能提高免疫力，尤其植物性食物都是低碳足跡，碳排放比動物性食物低10至50倍，可減緩地球暖化。

天元扶輪社由各行各業企業組成，社員發起「蔬食小學堂」計畫，獲得台中市40所中、小學熱烈迴響，「蔬食小學堂」邀請海豚老師戴宇陞、巧克力老師邱俊忠、Yotuber野菜鹿鹿、草食營養師黃千芮等巡迴各校舉辦講座，10月至今已完成5場次，共1600名學生參加。

草食營養師黃千芮昨晚巡迴豐原高商，分享「生命教育與動物保護」，她從愛護動物的角度出發，推廣不吃肉是為了保護動物，呼籲學生關懷動物、尊重生命。

天元扶輪社社長吳孟芬表示，蔬食小學堂主要推廣「環境教育-蔬食抗暖化」、「動物保護與生命教育」及「蔬食推廣」三大主軸，希望將蔬食環保教育帶進校園，並在校內舉辦免費蔬食環保講座，推廣蔬食環保理念。

小學 台中市

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