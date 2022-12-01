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獨家／為民眾黨拿下台中一席市議員 江和樹甚至為亡者做紙紮屋

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員當選人江和樹為了服務民眾，連寵物過世，也會志工親紮的紙紮屋。記者黃寅／攝影
台中市議員當選人江和樹為了服務民眾，連寵物過世，也會志工親紮的紙紮屋。記者黃寅／攝影

為民眾黨此次在台中拿下唯一一席市議員的江和樹原本是大里區的里長，而且僅擔任一屆，就在大里、霧峰選區選上，並是該選區的第二高票，跌破許多人眼鏡。是什麼原因能讓他在短時間內就獲得選民肯定？他說，他從國民黨籍的羅廷瑋由里長選上市議員，以及3Q哥陳柏惟能在大肚烏日龍井選上立委，看到網路的力量，也從國民黨市議員賴義鍠身上看到勤於服務喪家的一面，都讓他獲得啟發，促使他妥於運用空戰，再搭配做好服務的陸戰，因此獲得極大效果。

江和樹說，他一擔任里長就有感於服務受限，想要擴大服務，因此有選市議員的想法。但是他也發現，不應該學其他市議員去跑紅白包和聯誼會等，那樣並無法承諾選民什麼，因此期許自己，一定要走出自己的路。當他看到羅廷瑋、陳柏惟和賴義鍠都選的很好，於是觀察他們的做法，也啟發了他的靈感，並向他們學習。

江和樹說，羅廷瑋比他還早一屆從東南區的里長選上立委；羅善用網路，獲得年輕選民的支持。而陳柏惟原本在大肚烏日龍井毫無淵源，卻能在極短時間內打敗耕耘多年的顏寬恒，足見網路是有效的途徑。因此，他平日即大量運用網路經營地方，選前直播也有1萬多人觀看，都證明網路的力量。

至於陸戰上，除了多年來經營愛心廚房，為弱勢老人送餐受到地方肯定。他也學習國民黨籍市議員賴義鍠勤跑喪家，但是，他發現很多喪家都婉拒花圈花籃和中堂，於是服務團隊就自製紙紮屋。除了亡者用的紙紮屋，甚至還頒給地契，肯定亡者的一生；甚至連寵物也比照人類送紙紮屋。

他說，以大里霧峰地區而言，平均每個月都要送出180到兩百組的紙紮屋，每個紙紮屋成本不過幾十元，貴的是人工，但他有上百人的志工團隊，大家都認為折紙紮屋上面有自己的手印，可以做功德，因是都是義務的。疫情期間，大家沒事在家裡，就是做紙紮屋。他出示民眾的感謝簡訊，說很多人對此有感，也感謝他的用心。

台中市議員當選人江和樹為了服務喪家，會送亡者地契，肯定其一生。記者黃寅／攝影
台中市議員當選人江和樹為了服務喪家，會送亡者地契，肯定其一生。記者黃寅／攝影
台中市議員當選人江和樹為了服務喪家，會送亡者志工親紮的紙紮屋，甚至還有地契。記者黃寅／攝影
台中市議員當選人江和樹為了服務喪家，會送亡者志工親紮的紙紮屋，甚至還有地契。記者黃寅／攝影
台中市議員當選人江和樹為了服務民眾，連寵物過世，也會志工親紮的紙紮屋。記者黃寅／攝影
台中市議員當選人江和樹為了服務民眾，連寵物過世，也會志工親紮的紙紮屋。記者黃寅／攝影

議員 陳柏惟

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