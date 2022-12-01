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草皮8千萬 樓梯可透視如廁 怡心園設計遭質疑不當

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣怡心園的景觀樓梯可透視男士的小便斗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣怡心園的景觀樓梯可透視男士的小便斗。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」接近完工階段，包商拆除工程圍籬露出新造景觀，被批評看不出草原具有斥資8千萬元的價值；縣政府城市暨觀光發展處今天指出，草原包括整地、覆土等工程，不只種草而已。

「這樣的草原大概3千萬元就能做起來。」田尾鄉陳姓鄉民表示，怡心園施工近3年，民眾抱著很大期待，以為將有令人驚艷的全新風貌，沒想到圍籬拆除後，牌樓、兒童遊具、植草磚步道都消失，除了草皮以外「什麼都沒有」。

陳姓鄉民又表示，怡心園的新建廁所和舊廁所相比，廁間數減少，縣政府設計一座樓梯到草地高坡，上樓梯可看到男士小便斗，已有鄉民戲稱那是「觀瀑台」，真不知道為何這樣設計。

縣政府城觀處表示，怡心園工程重新招標是以最低標發包，草地不只種草，還有整地、覆土、換土、植樹等多項工程，廁所邊的樓梯通往草地高坡，民眾可坐在高坡往下觀賞草原區表演，站在樓梯上不會看見廁間有人如廁。

不願具名的地方人士指出，拆除怡心園的工程圍籬，新景觀跟想像差很多，雖然這是縣政府設計發包的工程，但選民沒反映到縣長選舉，反而連結到地方基層選舉。

怡心園在選前被批為「爛尾樓」工程，一波三折，去年重新發包並在9月2日動工，被原包商向法院提告和聲請證據全保長達8個多月，今年5月20日全案終獲解決，新包商恢復施工，工程120個日曆天，預定今年底完工，目前做好的工程尚待驗收。

彰化縣怡心園草原造價8千萬元飽受鄉民批評。記者簡慧珍／攝影
彰化縣怡心園草原造價8千萬元飽受鄉民批評。記者簡慧珍／攝影

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