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彰化救低薪！明年青年就業補助將納入實習 畢業生起薪3萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣明年推出「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，讓縣內大專院校學生在地實習，目標畢業後起薪3萬元。報系資料照
彰化縣明年推出「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，讓縣內大專院校學生在地實習，目標畢業後起薪3萬元。報系資料照

彰化縣府為挽救低薪問題，今年推出「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，但因限制多，成效不如預期，縣府青年發展處經企業、學校建議，納入實習補助，明年企業透過計畫提供有薪實習職缺，可申請縣府職場實習補助費及訓練指導費，青年畢業後若留任，且薪資達2萬8000元以上，也會發給青年最高1萬2000元補助。

彰化縣府青發處長黃金樺說，參考過往經驗，許多大學、碩士生因對就讀學校在地有情感進而留在當地工作，因此提供彰化企業實習機會，讓大專院校學生對在地有黏著性，畢業後更有機會留在彰化生活，針對計畫目前已到學校辦完說明會，也與企業接觸，明年推出「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，現在開發上百個職缺，包括傳產、設計、企畫等多元職缺，職缺持續擴大中。

彰化縣長王惠美重視彰化低薪問題，縣府今年首度推出改善方案，應屆畢業青年若到縣府所屬就業服務台辦求職登記，經推介至公司面試媒合成功且薪資達2萬7千元，並受僱同一雇主滿30日以上，縣府就加碼補助青年最多9千元，盼藉此增進青年穩定就業，不過，因限制須到就業服務台登記、還要設籍彰化，一年下來申請僅有10多人。

縣府青發處指出，明年目標要讓參與計劃的青年在畢業後就能有3萬月薪，合作企業須先提供實習時數達240小時或480小時以上的實習職缺，薪168元或每月2萬5250元以上的薪資，並依法為青年投保勞保、就保及勞工退休金提撥，縣府就補助企業1萬2000元至2萬4000元。

若青年畢業後留任原實習企業，雇主也提供月薪2萬8000元以上，縣府再加碼獎勵該青年每月2000元，最高加發6個月，等於社會新鮮人至少有3萬元的起薪，對象也放寬18歲至29歲以下且學籍或戶籍為彰化縣的青年。

青年 實習

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