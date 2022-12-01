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影／多重障礙生許舒閔將圓夢演唱 穿透力強歌聲說自己的故事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
惠明盲校多重障礙生許舒閔（左三）將圓夢演唱，穿透力強的歌聲說自己的故事。記者游振昇／攝影
惠明盲校多重障礙生許舒閔（左三）將圓夢演唱，穿透力強的歌聲說自己的故事。記者游振昇／攝影

惠明盲校多重障礙生許舒閔喜歡唱歌，歌聲穿透力強，她夢想能開個人演唱會，在認養人高公局科長林華燦和新東陽公司協理梁桓碩協助下，她的個人演唱會「明天惠更好」，後天上午將在國道三號清水服務區演出，她很期待家人到場，父母去世多年，她不知唯一的親人姊姊也已離世，惠明師生將當她家人到場聽演唱會。

惠明盲人福利會執行長毛樹芬表示，許舒閔本來不愛講話，幾年前老師無意間聽到她唱歌很驚訝，柔美有穿透力，當時校方告訴她父母，父親不相信，被邀請到學校聽她唱歌，看到全場熱烈掌聲，有人感動落淚，父親才相信女兒會唱歌，學校後來請老師指導她唱歌，她也從網路歌曲自學。

高公局科長林華燦認養惠明盲校生已23年，偶然機會認識許舒閔，聽她唱歌也受感動，林華燦說，許舒閔6歲被送到惠明盲校，她雖是先天「視多重障礙」，視力及認知能力都受限，她不斷努力學習下，克服先天的障礙，語言、認知、聲樂都逐步提升，2019年她取得街頭藝人演唱的證照，她的毅力與盼望，讓她找到屬於自己的人生舞台。

許舒閔的父親後來肝硬化過世，母親腎衰竭過世，姊姊也在母親過世後隔天隨母親而去，許舒閔成孤兒，她仍不知姊姊離世，不斷期盼姊妹相見，旁人的善意謊言告訴她，姊姊生病，在遠處看著她，聽她唱歌。

許舒閔曾經長時間走不出傷痛，後來從唱歌中找到生命重心，她逐漸恢復開朗笑容，用自己的故事唱出韓紅的歌曲「天亮了」，歌詞中：「我看到爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間，不知道未來還會有什麼風險」，林華燦說，聽到她唱這首歌，自己都忍不住難過偷偷拭淚，許舒閔期望天上的父母看到她好好活著，能為她的生命喝采。

林華燦有天和新東陽協理梁桓碩到惠明學校送公益回饋金，當場聽到許舒閔歌聲，聽到她想開個人演唱會的萝想，林與梁討論後決定幫許舒閔圓夢，安排後天上午10點30分到11點30分，讓許舒閔在國道三號清水服務區開個人演唱會，新東陽幫她置裝，高公局協助場地安排，這場演唱會邀請大家來聽，聽歌裡的故事。

惠明盲校多重障礙生許舒閔將圓夢演唱，穿透力強的歌聲說自己的故事。記者游振昇／攝影
惠明盲校多重障礙生許舒閔將圓夢演唱，穿透力強的歌聲說自己的故事。記者游振昇／攝影
惠明盲校多重障礙生許舒閔將圓夢演唱，穿透力強的歌聲說自己的故事。記者游振昇／攝影
惠明盲校多重障礙生許舒閔將圓夢演唱，穿透力強的歌聲說自己的故事。記者游振昇／攝影

演唱會 父母 認養

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