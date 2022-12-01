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南投敬老愛心卡今可搭計程車 一天可刷4趟更方便

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣敬老愛心卡今天起可搭乘計程車，讓老人和身障者外出更方便。圖／南投縣政府提供
南投縣敬老愛心卡今天起可搭乘計程車，讓老人和身障者外出更方便。圖／南投縣政府提供

南投縣敬老愛心卡今天起開放搭乘計程車隊，每趟車資最高補助85元，每天最高可刷4趟，讓長輩或身心障礙者交通運輸更方便，且除了南投縣外，特約計程車隊營業區域範圍包含台中、彰化、南投及雲林四縣市，跨縣市搭計程車「嘛ㄟ通」。

南投縣政府表示，南投敬老愛心卡發行7萬5千多張，104年起每月補助額度由300元調增至1000元，原本只能搭乘13家公路客運或國光客運，使用率較低。為了方便老人家外出、就醫更方便，縣府積極擴充敬老愛心卡可搭乘計程車，65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者持敬老愛心卡都可享受計程車服務。

南投縣社勞處表示，敬老愛心卡擴充功能可使用於計程車上刷卡搭乘，且每趟車資最高補助85元，每天最高可刷4趟，可從1000 點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。

今天起台灣大車隊等五家本縣特約計程車隊，共計有3704 輛計程車可提供敬老愛心卡刷卡服務，該特約計程車皆會張貼本縣特約計程車辨識車貼，方便民眾辨識與搭乘使用；特約計程車隊也提供電話叫派車或APP 預約服務，使本縣滿65 歲以上長者、60 歲以上原住民及身心障礙者持敬老愛心卡，可使用便利又快速之計程車服務。

南投縣政府也提醒民眾，敬老愛心卡僅限本人使用，每月補助1000點，月底點數如未使用完畢亦無法累計，也建議民眾可自行儲值金額於卡片內，讓搭乘更加便利。

南投敬老愛心卡可搭乘貼有標示的特約車隊，老人家外出就醫更方便。圖／南投縣政府提供
南投敬老愛心卡可搭乘貼有標示的特約車隊，老人家外出就醫更方便。圖／南投縣政府提供
南投敬老愛心卡可搭乘貼有標示的特約車隊，老人家外出就醫更方便。圖／南投縣政府提供
南投敬老愛心卡可搭乘貼有標示的特約車隊，老人家外出就醫更方便。圖／南投縣政府提供
南投縣敬老愛心卡今天起可搭乘計程車，讓老人和身障者外出更方便。圖／南投縣政府提供
南投縣敬老愛心卡今天起可搭乘計程車，讓老人和身障者外出更方便。圖／南投縣政府提供

計程車 愛心 南投

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