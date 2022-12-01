南投縣取締微電車首日有成效 全縣違規件數達79件

微型電動二輪車（微電車）自11月30日起必須領用牌照才能上路，南投縣警局交通隊統計首日全縣取締違規件數達79件，呼籲現在已在使用微電車的朋友，盡快辦理車輛領牌及投保程序，讓自己的騎乘得到安全的保障。

南投縣警局指出，微電車的車身輕巧騎乘方便，調查已成為縣內許多縣民和外籍移工做為日常交通運具，但是以往微電車並沒有領用牌照，也沒有投保強制責任險，當交通事故發生時，當事者往往求助無門，得不到任何的保障。

南投縣監理站表示，依道路交通管理處罰條例第69條之1第2項及第4項規定，微電車必須審驗合格、領用牌照及投保強制汽車責任保險之後，才能行駛道路，呼籲現在已在使用微電車的朋友，盡快辦理車輛領牌及投保程序。

交安組長李安景表示，為配合微電車領牌制度上路實施，昨日在各個重要微電車經常行駛出入路口，進行現場取締獲得成效，共完成開立違規罰單79張，將處以新台幣300元的罰鍰。

南投監理站並指出，自11月30日起民眾新購買微電車時，需持微電車相關領牌資料（例如:領牌登記書、發票、出廠證明及安審文件），與微電車車主身分證件並投保強制險後，可到各地監理所（站）辦理領牌。