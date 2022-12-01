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台中耶誕嘉年華12/16登場 柳川打造水舞燈光秀

中央社／ 台中1日電

2022台中耶誕嘉年華將於16日起登場，其中在柳川舉行的水舞燈光秀今年推出2.0版「愛如潮水」，市府今天表示，將搭配雷射燈及台中吉祥物石虎投影，設備升級更具震撼。

台中市新聞局發布新聞稿指出，2022台中耶誕嘉年華「台中好甜，心動於中」16日起到明年1月2日將在舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道登場。

由於2020年於柳川首創耶誕水舞燈光秀，大受歡迎，新聞局表示，今年重磅回歸推出2.0版「愛如潮水」，搭配雷射燈營造炫麗的光環境及台中吉祥物石虎投影，設備升級更具震撼力。現場還有「心動扭糖機」等大型燈飾、拍照熱點「緊緊相依」，以及互動式的「心琴交響曲」可透過踩踏琴鍵，使噴泉隨著音符搖曳舞動。

舊台中火車站前廣場則推出高達15公尺的「心花朵朵」耶誕樹，新聞局指出，希望看見它的民眾心花朵朵開，心動一整年，而巨大的「心花朵朵」耶誕樹，整棵樹都可以轉動，讓「心」「動」起來，讓民眾「心動於中」。

至於綠川則高掛「心願燈籠」，象徵市民的祈福願望；還有「暖心到融化」粉色雪人陪大家漫步在水岸景觀，同時搭配台中購物節設計的閃亮衣架燈飾與絢爛耶誕樹，歡迎大家來台中消費。

新聞局指出，這次展出的燈飾營造讓人感受到心動滋味，不論是熱戀情侶，或是一家大小，皆能體驗到心動感覺，繽紛色彩揮灑在整個廣場及河畔，五光十色的燦爛場景，將帶給民眾滿滿的感動，體驗完這場心動之旅，每個人都能帶著幸福的回憶回家。

中火 火車站

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