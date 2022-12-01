大型活動口罩令未統一 彰衛生局：疫情趨緩主辦單位可決定
新冠肺炎疫情趨緩，今天起取消室外全程配戴口罩規定，不過大多數民眾仍是口罩戴緊緊，倒是有戶外運動民眾表示1、2個月前就已經脫口罩在外運動。中央雖取消戶外戴口罩，但未對大型活動統一規定，對此彰化縣府衛生局長葉彥伯說，除非疫情整體風險再提高，不然基本上會回歸讓主辦單位決定活動的防疫規定。
今天取消戶外戴口罩，但彰化市菜市場大多數攤商和消費者仍口罩戴緊緊，騎機車民眾也大都戴口罩，僅有少數人拿下口罩，或將口罩拉至下巴透透氣，陳姓市民說，進到室內還是要戴口罩，脫脫戴戴太麻煩，乾脆都戴著；也有攤販業者說，戴口罩比較衛生。
葉彥伯說，未來國內確診人數和國外病毒變異株相關監測狀況，會影響接下來防疫規定是否持續鬆綁，目前確診人數持續往下掉，各族群都能配合中央規定的戶外口罩解禁，生活走向正常化，縣內大型活動也會走向軟性管理，若是疫情風險提高，衛生局才會主動提出相關防疫建議，否則在目前穩定趨緩下，可由主辦單位自行決定防疫規定。
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