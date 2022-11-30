69歲退休工程師念碩士當製茶師 奪大專製茶競賽綠茶冠軍

彰化縣大葉大學藥用植物暨食品保健系碩士生李進德等3人參加全國大專盃製茶技術競賽，勇奪綠茶組冠軍，69歲的李進德是個退休電子工程師，也是個製茶師，他說，因為鑽研愈深就會愈發現自己的不足，學製茶、茶藝讓他的退休生活有滋有味、更充實。

教育部指導、中興大學舉辦的全國大專盃製茶技術競賽是在製茶比賽第一天發給參加隊伍鮮葉，各隊自行加工，於第二天中午前交回2公斤的茶葉成品，接著現場泡茶，浸泡5分鐘後再放置5分鐘，由茶業改良場與大專院校的專家擔任評審，針對茶葉外觀、茶湯水色、香氣與滋味進行品評，李進德、林瑞淩、黃月華3人參賽，拿下綠茶組冠軍。

69歲的藥保系碩士生李進德二年前到大葉大學讀碩士，其實他早已是空大和社區大學的茶藝老師和製茶師，因覺得自己的不足，希望學到更多基礎的製茶科學知識，才高齡讀碩士。

李進德是中華電信電子工程師退休，因為愛喝茶去報名茶藝課程，後來成了茶藝老師第二年，就帶學生參觀茶園茶場，看著茶農製茶，為了更深入了解茶，就跟茶農商量，讓他和學生也試試，沒想到愈做愈專業，還成了專業製茶師，全省跑透透，綠茶、紅茶、普耳茶、包種茶、白茶製茶都難不倒他。

「但愈教會愈心虛」李進德說，因為有教學生茶藝和製茶，到後來會覺得應該要從製茶的基礎科學重新學起，因為他認識前茶協會理事長、大葉觀光餐旅學院院長李世傑教授，才報名大葉碩士班，二年來每周開車從新北市住家到大葉大學念碩士，覺得非常充實，不以為苦。

李進德說，綠茶屬於不發酵茶，在製作過程主要呈現的是綠茶香氣，及清甜滑順的口感，他在李世傑教授、林芳儀副教授、許文光助理教授的指導下，學習到豐富的茶葉知識，過去的製茶經驗加上科學原理，讓他更了解如何在製茶過程降低苦澀味，透過靜置6小時水解，創造回甘的口感，很開心能獲得評審的肯定。