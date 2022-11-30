台中港46周年離岸風電奠基礎 兒童繪畫、模範員工喜獲獎

台灣港務股份有限公司台中港務分公司今慶祝建港46周年，舉辦「慶祝台中港建港46周年暨2022中港風情．彩繪寫真–兒童徵畫比賽頒獎活動」，邀請徵畫比賽獲獎小朋友與家人、模範與退休員工約150人到場，逐一上台頒獎，相當歡樂。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港建港邁入第46年，營運業績穩定成長，去年貨櫃量約198萬TEU、貨物裝卸量約1億3927萬計費噸。

陳榮聰指出，台中港務分公司投入離岸風電相關基礎設施建設，成為風電作業母港；三井OUTLET第二期遊憩親水營運、震大金鬱金香酒店進駐、通過歐洲生態港複評認證等，均有亮眼發展，同時遵循聯合國永續發展目標（SDGs），用行動實踐，不斷自我超越，呈現國際大港新風貌。

臺中港務分公司為提升櫃場交領櫃作業效率，建置「台中港交領櫃預約平台」並設置專用車道，於去年8月由萬海公司率先實施；今年9月中櫃公司接續導入BoniGO貨櫃交領櫃預約平台，台中港貨櫃運輸智慧化進程持續往前邁進。

陳榮聰進一步說明，台中港展現企業社會責任，為推動海洋教育，啟發兒童對於海洋的認知及想像，今年辦理第3屆繪畫比賽，引領兒童認識海洋、愛護環境以及台中港。

今日慶祝活動中，特別頒獎表揚年度模範員工、使用貨櫃預約平台次數最多的駕駛與車行、節能減碳提案競賽獲獎員工，以資鼓勵。