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台中港46周年離岸風電奠基礎 兒童繪畫、模範員工喜獲獎

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中港務分公司頒發「節能減碳提案活動」競賽優勝得獎者。圖／台中港務分公司提供
台中港務分公司頒發「節能減碳提案活動」競賽優勝得獎者。圖／台中港務分公司提供

台灣港務股份有限公司台中港務分公司今慶祝建港46周年，舉辦「慶祝台中港建港46周年暨2022中港風情．彩繪寫真–兒童徵畫比賽頒獎活動」，邀請徵畫比賽獲獎小朋友與家人、模範與退休員工約150人到場，逐一上台頒獎，相當歡樂。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港建港邁入第46年，營運業績穩定成長，去年貨櫃量約198萬TEU、貨物裝卸量約1億3927萬計費噸。

陳榮聰指出，台中港務分公司投入離岸風電相關基礎設施建設，成為風電作業母港；三井OUTLET第二期遊憩親水營運、震大金鬱金香酒店進駐、通過歐洲生態港複評認證等，均有亮眼發展，同時遵循聯合國永續發展目標（SDGs），用行動實踐，不斷自我超越，呈現國際大港新風貌。

臺中港務分公司為提升櫃場交領櫃作業效率，建置「台中港交領櫃預約平台」並設置專用車道，於去年8月由萬海公司率先實施；今年9月中櫃公司接續導入BoniGO貨櫃交領櫃預約平台，台中港貨櫃運輸智慧化進程持續往前邁進。

陳榮聰進一步說明，台中港展現企業社會責任，為推動海洋教育，啟發兒童對於海洋的認知及想像，今年辦理第3屆繪畫比賽，引領兒童認識海洋、愛護環境以及台中港。

今日慶祝活動中，特別頒獎表揚年度模範員工、使用貨櫃預約平台次數最多的駕駛與車行、節能減碳提案競賽獲獎員工，以資鼓勵。

活動現場有台中港歷史照片展覽、兒童畫展、精彩表演及各項闖關攤位，交通部運輸研究所分享智慧港灣與航運安全等研究成果，親子現場參觀，相當精彩。

台中港務分公司慶祝建港46周年，總經理陳榮聰肯定港區業者及同仁對於港區發展。圖／台中港務分公司提供
台中港務分公司慶祝建港46周年，總經理陳榮聰肯定港區業者及同仁對於港區發展。圖／台中港務分公司提供
台中港務分公司表揚今年度使用預約平台次數最多的貨運公司及專業駕駛。圖／台中港務分公司提供
台中港務分公司表揚今年度使用預約平台次數最多的貨運公司及專業駕駛。圖／台中港務分公司提供
台中港務分公司模範員工及其眷屬獲邀受獎。圖／台中港務分公司提供
台中港務分公司模範員工及其眷屬獲邀受獎。圖／台中港務分公司提供
「2022中港風情 彩繪寫真」兒童徵畫比賽頒獎活動，獲獎孩童合照。圖／台中港務分公司提供
「2022中港風情 彩繪寫真」兒童徵畫比賽頒獎活動，獲獎孩童合照。圖／台中港務分公司提供

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