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繽紛聖誕到南投九族文化村 整個12月有聖誕老人和女郎

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
九族文化村宣布推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，全部換裝變成北國雪白色世界。圖／九族文化村提供
九族文化村宣布推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，全部換裝變成北國雪白色世界。圖／九族文化村提供

12月是充滿耶誕氣氛的月分，國人不用出國也能擁有置身北疆雪國般的難忘體驗，中部的九族文化村率先宣布從12月1日持續到1月2日推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，將文化廣場的房子全部換裝變成北國雪白色世界，各式各樣的聖誕造景佈置，提供遊客打卡畫面。

九族文化村表示，園區雖然擁有無數的耶誕樹，並可從纜車上面看到真實的樹海，卻是園區首次推出以耶誕節為題材舉辦主題季，特別以白色戀人為意象，營造銀白的耶誕，12公尺高的銀白耶誕樹沉浸式投影聲光秀，並搭配雪花紛飛的飄雪情境，打造出中台灣最具耶誕氛圍的體驗活動。

經理黃瑞奇指出，以風格明朗的歐風耶誕為布景主軸，搭配大面積的雪景世界，就是要民眾一整個月都能夠沉浸在這垂手可得的珍貴饗宴裡。不僅如此，園區更為此主題活動設計耶誕大餐，豪華的主餐搭配精緻的配菜內容，相當適合情侶、親子、姊妹好友等客群來嘗鮮。

而《歡樂耶誕月》期間園區門票限定優惠750元，園方每天都有特價活動、安排耶誕老人、耶誕女郎快閃秀、雪花秀、音樂燈光秀，並於五六日夜間開放至19時，同時推出五六日限定的600元午後票，於活動期間不分票種，隨票皆贈送入園當天日月潭纜車搭乘體驗。九族文化村官網 www.nine.com.tw查詢好康優惠訊息，或撥打服務專線049-2898835洽詢。

九族文化村宣布推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，全部換裝變成北國雪白色世界。圖／九族文化村提供
九族文化村宣布推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，全部換裝變成北國雪白色世界。圖／九族文化村提供
九族文化村宣布推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，全部換裝變成北國雪白色世界。圖／九族文化村提供
九族文化村宣布推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，全部換裝變成北國雪白色世界。圖／九族文化村提供
九族文化村宣布推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，全部換裝變成北國雪白色世界。圖／九族文化村提供
九族文化村宣布推出歡樂耶誕月活動，周五六日並延長營業時間到晚上7點，並配合雪花秀，全部換裝變成北國雪白色世界。圖／九族文化村提供

九族文化村 纜車 快閃

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