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12月這幾天大雪山林道路面施工 整點放行10分鐘

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大雪山林道預計在12月2日進行16.2K至16.5K路面柏油重鋪工程；12月12日至16日進行林道危木預防性處理，以上時段將進行交通管制、整點放行10分鐘，請用路人注意。圖／東勢林區管理處提供
大雪山林道預計在12月2日進行16.2K至16.5K路面柏油重鋪工程；12月12日至16日進行林道危木預防性處理，以上時段將進行交通管制、整點放行10分鐘，請用路人注意。圖／東勢林區管理處提供

又到了楓紅季節，為提供用路人安全的行車環境，東勢林區管理處所轄大雪山林道預計在12月2日進行16.2K至16.5K路面柏油重鋪工程；12月12日至16日進行林道危木預防性處理，以上時段將進行交通管制、整點放行10分鐘，請用路人注意。

東勢林管處指出，近年因氣候異常，森林的林木自然老化更替，林道邊的林木有可能因降雨或是颱風天甚至平日時間無預警地應聲倒下，大雪山林道路面也因為陡坡、降雨及長期車輛使用，導致老化破損情形。

為保障遊客行車安全，東勢林區管理處將進行16.2K至16.5K路面重鋪及大雪山林道危木預防性處理，提高旅遊安全。在顧及景觀及安全考量下，將枯立木移除，或以修枝方式達到樹冠量體減重，避免因樹枝過重及土石鬆軟而造成倒木，影響林道交通。

東勢林管處呼籲，民眾上山賞景應遵守停車規則，勿長期使用停車空間，以免影響其他使用者的權益。遊客出發前可至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢旅遊相關資訊。

大雪山林道預計在12月2日進行16.2K至16.5K路面柏油重鋪工程；12月12日至16日進行林道危木預防性處理，以上時段將進行交通管制、整點放行10分鐘，請用路人注意。圖／東勢林區管理處提供
大雪山林道預計在12月2日進行16.2K至16.5K路面柏油重鋪工程；12月12日至16日進行林道危木預防性處理，以上時段將進行交通管制、整點放行10分鐘，請用路人注意。圖／東勢林區管理處提供

雪山 老化

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