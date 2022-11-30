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紡織企業跨界與名廚聯手 推出常溫調理包看好疫情後商機
企業因應疫情不斷調整行銷策略，彰化在地企業聚隆纖維旗下子公司聚茂生技在疫情期間靈活推出口罩新品，現在又跨足美食市場，與港籍名廚張雲天研發推出「料理魔法師」，首波主打經典粵菜「胡椒豬肚雞煲」與「南洋咖哩雞」，相準職業婦女與宅男宅女的消費商機。
聚茂生技在疫情期間將主力鎖定在口罩等防疫產品，推出手繪台灣百岳口罩等多款口罩商品，搶得商機，現在又跨足美食市場，推出方便即食新產品「料理魔法師」。
聚茂生技總經理賴明毅說，聚茂生技投入美食料理包市場，首先聘請在各大五星級飯店擔任主廚的名廚張雲天研發料理包，品嘗他40多年的精湛廚藝，要讓大家宅在家也能簡單享用五星級料理。
「料理魔法師」首波主打「胡椒豬肚雞煲」使用豬大骨與馬來西亞白胡椒原粒、薑片、蔥段，長時間文火燉煮成濃白高湯，再加入台灣新鮮豬肚及鮮嫩雞腿肉，賴明毅說，豬肚彈牙入味，湯頭膠質濃厚，冬天食補來一碗，暖心又暖胃。
而正宗南洋風味的「南洋咖哩雞」是以曾被CNN票選為全球50大美食第一名的「瑪莎曼」咖哩作為基底，以肉桂、孜然、南薑等多種天然香料調製，搭配椰漿與小番茄、洋蔥、馬鈴薯等多樣蔬果燉煮，加入台灣去骨雞腿肉，咖哩香氣濃郁，口感甘甜、層次豐富。
「吃頓好的，一切都好」賴明毅說，料理魔法師的產品採用高溫高壓滅菌技術，無添加防腐劑，可常溫保存，加入台灣在地食材與足量大塊新鮮肉品，要挑戰市場最多料，消費者可至居家魔法師官網、momo、pchome 、東森購物等各大平台訂購。
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