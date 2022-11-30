快訊

曾喊台灣問題不能拖延！江澤民、李登輝交鋒逾十年 台海幾度掀危機

曾權傾一時！江澤民白血病過世享耆壽96歲 政治生涯一次看

蔡總統論文原稿現身法院 彭文正律師批是假的「1983年沒有立可白」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣立田徑場將翻新 未來爭取全國大型賽事

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣立田徑場跑道將全面翻新，縣府完工後，將取得田徑協會認證，往後將爭取全國大型運動賽事。記者劉明岩／攝影
彰化縣立田徑場跑道將全面翻新，縣府完工後，將取得田徑協會認證，往後將爭取全國大型運動賽事。記者劉明岩／攝影

位在彰化市八卦山麓的彰化縣立體育場，3個主場地使用均已近40年，其中健興游泳池最近完成整建重新開放，斥資1億多元的體育館整修工程施工中，總經費4000多萬元的田徑場及槌球場整建，則是最後一塊拼圖，近日也已發包，完工後，彰化縣立體育場將呈現新面貌，可爭取更多運動賽事。

占地17公頃的彰化縣立體育場，占地約17公頃，以3個主場地包括可容納3萬人的田徑場、8千人的體育館及3千人的健興游泳池，均是彰化縣唯一合格的競賽場地。但從1984年啟用以來，歷時近40年，在2011年百年全國運動會在彰化舉辦時，雖然有大整修，卻因設施老舊，都仍有必要整修與更新設施。

其中的健興游泳池部分，縣政府獲教育部補助，共動用5160萬元辦理整建，除大池漏水重做外，原8個水道增加到10個水道外，還可提供輕艇、水球場地，並改建廁所、淋浴間等，提供更多項水上競賽的需求，已在今年10月完成啟用。

縣立體育館部分，由教育部體育署補助8250萬元，縣府配合4,550萬元，合計投入1.28億元辦理修繕，工程項目包括屋頂翻修、空調設備改善、主球場及看台區整修、投光燈更新、廁所整修及冰水主機保養、電力改善工程以及消防設備改善工程等，預定明年二月完工。

至於田徑場與槌球場整修工程部分，由縣府自行籌款4000多萬元辦理，近日已經決標。田徑場因為從百年全運至今，局部有破損，2007年舉辦全國中等學校運動曾有整修，此次將全部翻新，但要等全縣中小學運會辦完後，才會動工，估計要明年3月左右，完工後，將取得田徑協會認證，往後將爭取全國大型運動賽事；至於槌球場則預定今年12月動工。

彰化縣立田徑場跑道將全面翻新，縣府完工後，將取得田徑協會認證，往後將爭取全國大型運動賽事。記者劉明岩／攝影
彰化縣立田徑場跑道將全面翻新，縣府完工後，將取得田徑協會認證，往後將爭取全國大型運動賽事。記者劉明岩／攝影
彰化縣立田徑場跑道將全面翻新，縣府完工後，將取得田徑協會認證，往後將爭取全國大型運動賽事。記者劉明岩／攝影
彰化縣立田徑場跑道將全面翻新，縣府完工後，將取得田徑協會認證，往後將爭取全國大型運動賽事。記者劉明岩／攝影

體育 教育部

延伸閱讀

MOOVO彰化服務百萬人次 深耕歐美外送e-bike租賃市場

影／一人獨得一億多大樂透獎金！ 彰化這家獎券行已5次開出頭獎

彰化扇形車庫百歲生日 12月4日有14代列車同堂

環保小學堂教案特優 百人今到彰化東螺溪取經

相關新聞

不怕迷路！能高安東軍縱走新設路標 離線地圖看得到

南投仁愛能高安東軍縱走是熱門登山路線，為減少迷途或發生山域事故，林務局南投林管處近期完成優化該縱走路線標示系統，近期更與...

影／台中國際花毯節周六登場 4隻小精靈帶遊客「心花開」

邁入第11屆的台中國際花毯節本周六(3日)至12月18日登場，占地2公頃萬紫千紅共20萬株花卉，今年主題為普羅旺斯風的「...

彰化縣立田徑場將翻新 未來爭取全國大型賽事

位在彰化市八卦山麓的彰化縣立體育場，3個主場地使用均已近40年，其中健興游泳池最近完成整建重新開放，斥資1億多元的體育館...

紡織企業跨界與名廚聯手　推出常溫調理包看好疫情後商機

企業因應疫情不斷調整行銷策略，彰化在地企業聚隆纖維旗下子公司聚茂生技在疫情期間靈活推出口罩新品，現在又跨足美食市場，與港...

林志穎母為兒祈福 400萬義賣所得全捐助弱勢童

藝人林志穎今年7月因車禍意外，與死神擦肩而過，林志穎的母親林金花為幫兒子祈福，今年提早舉辦「心瓷傳愛」愛心慈善義賣活動，...

南投縣府發表新書「中間、中堅」 林明溱展現施政成果

南投政府今天發表縣新書「中間‧中堅，島嶼中心的不平凡」，南投縣長林明溱說，他即將卸任，最有感的事是他想要為縣民做的事，幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。