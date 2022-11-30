彰化縣立田徑場將翻新 未來爭取全國大型賽事

位在彰化市八卦山麓的彰化縣立體育場，3個主場地使用均已近40年，其中健興游泳池最近完成整建重新開放，斥資1億多元的體育館整修工程施工中，總經費4000多萬元的田徑場及槌球場整建，則是最後一塊拼圖，近日也已發包，完工後，彰化縣立體育場將呈現新面貌，可爭取更多運動賽事。

占地17公頃的彰化縣立體育場，占地約17公頃，以3個主場地包括可容納3萬人的田徑場、8千人的體育館及3千人的健興游泳池，均是彰化縣唯一合格的競賽場地。但從1984年啟用以來，歷時近40年，在2011年百年全國運動會在彰化舉辦時，雖然有大整修，卻因設施老舊，都仍有必要整修與更新設施。

其中的健興游泳池部分，縣政府獲教育部補助，共動用5160萬元辦理整建，除大池漏水重做外，原8個水道增加到10個水道外，還可提供輕艇、水球場地，並改建廁所、淋浴間等，提供更多項水上競賽的需求，已在今年10月完成啟用。

縣立體育館部分，由教育部體育署補助8250萬元，縣府配合4,550萬元，合計投入1.28億元辦理修繕，工程項目包括屋頂翻修、空調設備改善、主球場及看台區整修、投光燈更新、廁所整修及冰水主機保養、電力改善工程以及消防設備改善工程等，預定明年二月完工。