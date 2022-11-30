影／台中國際花毯節周六登場 4隻小精靈帶遊客「心花開」
邁入第11屆的台中國際花毯節本周六(3日)至12月18日登場，占地2公頃萬紫千紅共20萬株花卉，今年主題為普羅旺斯風的「心花開」，響應疫情過後，由4隻可愛又療癒的精靈「花仙子」、「毛毛」、「Boo龍」與「圓圓」迎接遊客賞花，上午10點至下午3點，每整點在「希望莊園」進行展演，一秒置身台版南法風情。
台中市觀光旅遊局副局長陳育正表示，新社向來有台中美麗後花園之稱，今年策展規劃以幸福花園內「百合花仙子」，散布快樂、排解煩憂為開端，讓「小精靈們」找到專屬於自己的快樂解方。
本屆花毯節透過可愛療癒的精靈「花仙子」、「毛毛」、「Boo龍」與「圓圓」，分別隱喻：幸福、堅持目標、衝勁十足、理想浪漫的方式引領遊客找到屬於自己的幸福，也象徵來到新社「幸福小鎮」，可以遠離煩憂，融入充滿幸福的花園。
主花毯「希望莊園」以南法城堡莊園為風格，高10米，周邊栽種薄荷、萬壽菊、薰衣草等香草植物，莊園內住著4隻小精靈，每天上午10點到下午3點，每整點進行展演，讓遊客視覺、嗅覺有不一樣的體驗。
主舞台區打造成「新社普羅旺斯」，有著在地知名新社古堡、安妮公主等身影，每周末規劃表演；產銷文化園區長約120公尺、30攤在地小農，外觀打造普羅旺斯休閒風格，將搭配陽傘，歡迎遊客大啖咖啡、欣賞花海。
因烏俄戰爭影響國際糧食，今年種苗場停辦新社花海，投入栽種種苗作業，首度在台中國際花毯節周邊有大片玉米田，成為另類奇景。
觀旅局強調，今年未提供旅客停車場，全採交通免費接駁，可利用捷運綠線沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘花毯節接駁專車，今年規劃有豐原、太原、松竹接駁線，假日則加開東勢、會場環線共5條接駁專車，展期間民眾可搭乘台鐵至豐原車站、松竹車站轉乘接駁專車。相關交通資訊可見台中觀光旅遊網( https://travel.taichung.gov.tw/ )。
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