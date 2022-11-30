南投縣府發表新書「中間、中堅」 林明溱展現施政成果

南投政府今天發表縣新書「中間‧中堅，島嶼中心的不平凡」，南投縣長林明溱說，他即將卸任，最有感的事是他想要為縣民做的事，幾乎全部都做到了，感謝縣政團隊全力以赴，突破萬難實現他的發想，希望下屆縣長許淑華接棒後，進一步拓建青年住宅、親子共融公園、國民運動中心等重大建設，讓縣民生活更好。

縣府新書發表會選在埔里鎮福興溫泉農特產展售中心舉辦，南豐眉溪部落賽德克傳統藝術文化團擔綱穿著賽德克傳統舞衣驚豔全場，林明溱和法治國小少棒隊，邁著朝氣的步伐、呼喊著口號抵達會場。

遠見雜誌總編輯李建興引言，由林明溱、台北市天文協會理事長劉志安、百大青農高郁淳暢談新書精彩故事。李建興說，新書從觀光、物產、產業園區、青創、醫療及教育等，挖掘了51名在這片土地上奮鬥的素人故事及縣政團隊的努力，展現南投人樸實而堅毅的精神。

林明溱創全國之先，解決廬山溫泉遷地重建及開創全新溫泉產業，而縣民的小事也是他的大事，關心基層建設，為南投鄉親無時不敢鬆懈打拚。

林明溱說，他上任後推「行動政府」在各鄉鎮舉辦「縣民時間」，聆聽縣民心聲，帶領縣府團隊減債還債75億，陸續推動重大建設，如合歡山國際暗空公園、清境高空步道及5大產業園區等，努力招商引資，在「觀光首都」施政主軸下克服疫情，成功舉辦日月潭萬人泳渡與世界茶業博覽會，讓世界看到南投。

他提出清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋、瑞龍瀑布、名間苗圃親子生態園區、公墓變黃金地的草屯手工藝園區，開發福興溫泉更是核發了第一張溫泉飯店建照，接著還有松嶺之星、九九峰氦氣球高空觀景樂園，五大產業園區已積攢了40億元縣庫進帳，讓下屆縣長逐步拓建縣民殷切期盼的重大建設。