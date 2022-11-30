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不怕迷路！能高安東軍縱走新設路標 離線地圖看得到

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
林務局南投林管處完成優化能高安東軍縱走路線標示系統，並與「魯地圖」合作將全線地圖里程和標示路牌同步呈現。圖／南投林管處提供
林務局南投林管處完成優化能高安東軍縱走路線標示系統，並與「魯地圖」合作將全線地圖里程和標示路牌同步呈現。圖／南投林管處提供

南投仁愛能高安東軍縱走是熱門登山路線，為減少迷途或發生山域事故，林務局南投林管處近期完成優化該縱走路線標示系統，近期更與「魯地圖」合作，將能高安東軍全線地圖里程和現場標示牌誌系統同步呈現，呼籲山友登山前先下載。

南投林管處指出，台灣山域地形多變，登山路線錯綜複雜，根據消防署2015至2021年山域事故統計，逾4成案件通報原因為迷路及遲歸（失聯），占所有類型中最大宗，為降低山區相關意外事故發生，為此優化轄內山域的牌誌指標系統。

今年與中華民國山岳協會合作，針對最熱門且具挑戰性的「能高安東軍縱走」，優化能該路線自光被八表後的縱走路線34.3公里標示系統，設置防迷的空白反光標示牌，且每100公尺有1面，可降低迷途風險，如遇事故可回報標號求救。

南投林管處與山岳協會完善實體標示系統後，同步完善登山健行必備的「離線地圖」，林管處表示，近期與「魯地圖(https://www.facebook.com/groups/taiwan.topo/)」合作，將能高安東軍全線地圖里程和現場的標示牌誌系統同步呈現。

至於「魯地圖」該如何使用？魯地圖管理員表示，離線地圖就是隨著自身步伐前進，隨時在定位自身方向。舉例來說，百岳之一的光頭山現場標牌是284，魯地圖上就是28.4k處，若遇狀況，該資訊就可作為安全回報及搜救隊伍通聯的參考。

南投林管處也提醒，深山地區行動通信訊號不佳，建議選擇攜帶通訊良好、具備自動位置回報或SOS求救通報功能的衛星通訊設備，並在登山前先下載登山APP及離線地圖，隨時定位及錄製行走軌跡，萬一迷途可循軌跡返回，降低迷途問題。

林務局南投林管處完成優化能高安東軍縱走路線標示系統，並與「魯地圖」合作將全線地圖里程和標示路牌同步呈現。圖／南投林管處提供
林務局南投林管處完成優化能高安東軍縱走路線標示系統，並與「魯地圖」合作將全線地圖里程和標示路牌同步呈現。圖／南投林管處提供
林務局南投林管處完成優化能高安東軍縱走路線標示系統，並與「魯地圖」合作將全線地圖里程和標示路牌同步呈現。圖／南投林管處提供
林務局南投林管處完成優化能高安東軍縱走路線標示系統，並與「魯地圖」合作將全線地圖里程和標示路牌同步呈現。圖／南投林管處提供

南投 山友

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