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台中市民野餐日12月11日登場 盧秀燕邀走出戶外

中央社／ 台中30日電
台中市民野餐日將於12月11日上午9時至12時在中央公園登場，活動首波揪團報名已送出千組野餐墊，盧秀燕今天在記者會中宣布，12月3日上午8時開放第2波揪團報名，將加碼贈送300組，活動全程免費參與。聯合報系記者陳秋雲/攝影。
台中市民野餐日將於12月11日上午9時至12時在中央公園登場，活動首波揪團報名已送出千組野餐墊，盧秀燕今天在記者會中宣布，12月3日上午8時開放第2波揪團報名，將加碼贈送300組，活動全程免費參與。聯合報系記者陳秋雲/攝影。

首屆「台中市民野餐日」12月11日將在中央公園登場，台中市長盧秀燕今天表示，疫情減緩，歡迎大家一起走出戶外，享受人際互動與幸福快樂生活。

台中市民野餐日將於12月11日上午9時至12時在中央公園登場，活動首波揪團報名已送出千組野餐墊，盧秀燕今天在記者會中宣布，12月3日上午8時開放第2波揪團報名，將加碼贈送300組，活動全程免費參與。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸解封，盧秀燕表示，歡迎市民朋友帶著親朋好友，一起來野餐，除享受公園建設，也走出戶外，享受人際互動與幸福快樂的生活。

盧秀燕表示，中央公園是全台最大的市區公園，幾年前視察時，想起以前在國外考察，經過公園常見有民眾輕鬆在公園、閱讀或野餐，就有這樣的構思，因此她創新開辦野餐日，目的是讓市民走出戶外聯誼、互動、聊天，互相關心，享受愉快、風和日麗的時光。

活動代言人阿布表示，台中是個宜居宜旅的城市，幾週前他也特地到馬卡龍公園做開箱介紹，市民野餐日辦在中央公園真的很棒，樹木比2年前更茂盛，讓民眾可以在大樹蔭下野餐。

野餐日活動在中央公園規劃4區野餐空間供民眾休憩，市府表示，每區均提供輕音樂饗宴，且有故事媽媽帶領導讀的「兒童好讀區」，設置多種童書，也有行動圖書車，民眾可借書在綠地上共度閱讀時光。

野餐 盧秀燕 台中市長

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