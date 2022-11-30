南投年輕職人辦「草根祭」 百工之夜派對下月登場

南投草屯在地年輕職人集結組成「百工生活・職感草屯」群聚，結合草屯鎮農會舉辦「草根祭The Way Back to Caotun」系列活動，今天於稻香農情館開展，更將有百工之夜派對、手沖咖啡職人工作坊等，盼帶動小鎮熱潮，也喚起地方認同感。

草屯，舊名「草鞋墩」，早年商旅行經總會停留駐足，汰換腳上的草鞋，被丟棄的草鞋堆積成堆，因而得名，也因是交通中繼站，經濟貿易繁榮，百工百業蓬勃，但國道6號開通取代台14線後，草屯不再是交通往返的必經要道，產業受打擊。

為找回草屯過往風采，當地第二代印刷師李宗祐挺身號召返鄉青年，由駿騏數位印刷、Sion Hsu Graphic、大頭不愁－形象照＆證件照、第一製麵、大倉米鋪、仕合廖家手作御食、光明冰菓室、SUNDaWN COFFEE ROASTER、丘山茶Hilltea、中興草莓園、熊愛呷冰等11特色職人店家組成「百工生活・職感草屯」群聚。

「百工生活・職感草屯」群聚召集人李宗祐說，返鄉接棒後想為草屯做些什麼，便走訪鎮內磨刀店、茶莊、修改衣服店等傳統行業，透過文字、攝影、插畫等職人故事集結成冊，過程中接觸到與他有共同想法的在地職人青年，因而組成群聚。

草屯鎮農會表示，該群聚為讓更多年輕人對草屯有認同感，主動與該會接洽合作，並在經濟部中小企業處協助下，將職人精神結合年輕創意，同時強化小鎮與在地情感連結，籌畫「草根祭」系列活動，要用年輕職人的傳統技藝來翻玩草屯小鎮。

「百工生活・職感草屯」群聚表示，今在草屯農會稻香農情館辦理「草屯職人故事形象展」，也為「草根祭」揭開序幕，並展至12月10日；10日當天再由以「草屯職人」為題，結合在地品牌、走秀、音樂等元素的「百工之夜派對」接力登場。