台中生活好書福市集12月3日登場 寫生比賽、遊戲闖關好好玩

2022台中閱讀節「生活好書福」市集活動，12月3日將於北屯區四張犁農村公園登場，今年以「旅讀」為主題，推出寫生比賽、VR虛擬實境、闖關活動、mBot機器人、繪本說故事等活動，同時結合戲劇、音樂、舞蹈等精彩演出，民眾可來趟知性之旅，享受書福好生活。

台中市文化局表示，台中閱讀節從11月起至12月底，串連台中市立圖書館和所屬44個圖書館，透過精彩豐富的活動展現多元閱讀風貌；今年邁入第5年的「生活好書福」市集活動，尤其受到市民歡迎，將邀請讀書會、圖書館、故事協會、出版社、大專院校等閱讀夥伴，以說故事、闖關遊戲、藝術體驗等方式，帶領民眾體驗多元閱讀的美好，同時也舉辦最佳旅讀攤位票選活動，讓民眾逛攤位、看表演時，也能感受「生活好書福」的樂趣。

中市圖指出，當日完成闖關活動的民眾除可兌換「藝術體驗券」，挑選松果聖誕樹、捏麵人、漆藝體驗、鉚釘釘敲小皮包、針織框織布體驗、古早童玩、療癒苔球等任一種藝術體驗，還有機會參加抽獎，把閱讀好禮帶回家。喜愛繪畫的小朋友，也別忘了當天攜帶畫具參加「公園寫生比賽」，圖書館將安排得獎作品在明年展出。