南投好食民宿品牌突破百家！帶遊客用味蕾體驗在地食材
南投好食民宿透過南投各鄉鎮特色食材置入到民宿餐食，讓旅客「從餐桌認識產地，從味蕾體驗南投」，南投好食民宿歡慶突破百家，首次達到 102 家的新里程碑！
南投觀光處表示，結合農業與觀光兩大重點產業，南投縣政府與南投縣民宿觀光協會、國立暨南國際大學共同打造「南投好食民宿」品牌，今年已邁入第 7 年，今年度並已通過 59 家民宿遴選。
副處長林秀梅說，未來縣政府接軌聯合國永續發展目標（SDGs）將實踐跨產業合作鏈結的南投好食民宿納入 2030 南投觀光政策白皮書，攜手民宿、小農與遊客，共同創造綠色經濟、永續消費與生產的共好願景。
南投縣民宿觀光協會理事長林雪華指出，在全台競爭的民宿市場回歸「Bed and Breakfast」（B&B）後，南投好食民宿使用在地食材入菜、佈置好食小舖，遊客住在民宿輕鬆吃得到、買得到南投優質農產與伴手禮品。
今年吸引到包含超過廿年老字號的九族民宿；返鄉二代的鹿谷星月谷民宿、嘉樂的家、魚池玄町本二家日式旅宿；移居南投的溪頭有晴天、在一方溪杉勝境等民宿業者加入，共同以行動支持在地食材與小農，未來也將持續提升以餐點融會在地文化的品牌特色。
現場並舉辦「品味南投南投農特產品媒合會」，超過百位好食民宿業者與在場 15 家小農攤位相談甚歡，交流氣氛熱絡，期待農業與民宿鏈結南投觀光永續發展，共同合作走得更遠。
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