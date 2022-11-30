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台中國際花毯節3日登場 交通接駁資訊看過來

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。東勢警分局提醒，活動期間全採接駁車方式通行，民眾留意乘車路線。圖/台中市警察局東勢分局提供
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。東勢警分局提醒，活動期間全採接駁車方式通行，民眾留意乘車路線。圖/台中市警察局東勢分局提供

一年一度台中山城賞花活動「台中國際花毯節」，活動於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。東勢警分局提醒，活動期間全採接駁車方式通行，民眾留意乘車路線。

國際花毯節活動，台中市府使用接駁車疏運遊客，平日除原有之豐原線、太原線外，更加碼提供1條捷運松竹接駁路線，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線及8處外圍停車場，提供汽車1617格、機車2398格停車空間，民眾停車後輕鬆轉乘接駁車直達會場。

各接駁線分別從豐原轉運中心（第六月台）、太原（祥和）停車場、捷運松竹站、東勢河濱公園及花毯展區接駁總站發車，活動時間除了會場環線巡迴接駁，發車時間為上午9點到下午5點，其他接駁站前往花毯展區的發車時間為上午8點到下午2點半，另由花毯展區回程發車時間為上午10時到下午5時，平日約20至30分1班、假日約15至20分1班，活動期間坐滿即開車，減少民眾的候車時間。

東勢警分局呼籲，請欲前往參觀的民眾，多加利用市府提供的免費接駁車服務，外縣市的民眾可至台鐵豐原站或台鐵松竹站轉搭豐原線或松竹線，或至捷運松竹站轉搭松竹線前往會場。

往年假日為賞花人潮高峰，從市區、北屯方向來的民眾，建議可利用太原（祥和）停車場、中興嶺營區停車場（郵局旁）停車後，轉乘太原線接駁車前往展區；豐原、東勢及石岡地區的民眾，則建議將車輛停放在豐原轉運中心、社會住宅停車場、東勢河濱公園、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車場，轉乘豐原線、東勢線或會場環線至展區。

東勢警分局長陳松寅提醒，新社區周邊道路狹窄，活動期間將進行展區周邊道路管制，現場交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，並嚴加取締違規停車，請民眾配合現場交管人員指揮通行，並利用外圍停車場停車後再轉乘免費接駁車前往展區。2022台中國際花毯節歡迎大家搭乘接駁車前往，更多活動資訊請上官方網站查詢

台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。東勢警分局提醒，活動期間全採接駁車方式通行，民眾留意乘車路線。圖/台中市警察局東勢分局提供
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。東勢警分局提醒，活動期間全採接駁車方式通行，民眾留意乘車路線。圖/台中市警察局東勢分局提供
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。記者林佩均/攝影
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。記者林佩均/攝影
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。東勢警分局提醒，活動期間全採接駁車方式通行，民眾留意乘車路線。圖/台中市警察局東勢分局提供
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。東勢警分局提醒，活動期間全採接駁車方式通行，民眾留意乘車路線。圖/台中市警察局東勢分局提供
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。記者林佩均/攝影
台中國際花毯節於本周六（3日）開幕，展期活動至12月18日，共計16天。記者林佩均/攝影

停車場 捷運 台鐵

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