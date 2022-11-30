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山谷燈光節明登場 24小時直播梨山美景 歡迎上山過耶誕

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供

耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，並邀請今年甫獲金馬獎最佳女配角獎的梨山環山部落之光林詹珍妹為「全台海拔最高的耶誕樹」點燈。全國最高教堂「梨山耶穌堂」也將在2日敲響大鐘，正式竣工啟用，成為梨山地標，與耶誕樹相互輝映。

梨山谷關燈光節去年由交通部觀光局參山國家風景區管理處首次舉辦，受到民眾歡迎，今年第二屆以「璀璨梨山」為主題，在梨山賓館前打造兩棵高28公尺的大雪松耶誕樹，梨山大街周邊也布置許多耶誕燈飾。梨山耶穌堂則用電腦燈光染色變換色彩，與之相輝映。另也把谷關的溫泉公園建造成「幻彩耶誕村」，可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足，活動至明年1月8日。

他說，疫情趨緩，雖有許多人想趁國門解封出國，但事實上國內也有許多景點值得一遊，歡迎民眾參加燈光節活動，不必到國外就可以體驗有別於都會區的高山耶誕氛圍。

另外，參山處在梨山的攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘等3處制高點架設了高解析度即時影像攝影機，明天即可24小時直播梨山的高解析度美景，且能360度整鏡頭方向、遠近，讓民眾不錯過所有美景的細節。

耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
全國最高教堂「梨山耶穌堂」也將在2日敲響大鐘，正式竣工啟用，成為梨山地標，與聖誕樹相互輝映。圖／參山國家風景區管理處提供
全國最高教堂「梨山耶穌堂」也將在2日敲響大鐘，正式竣工啟用，成為梨山地標，與聖誕樹相互輝映。圖／參山國家風景區管理處提供
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
耶誕節到了，「山谷燈光節」明天將在梨山、谷關兩地登場，梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供

梨山 耶穌 國家風景區

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