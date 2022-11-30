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台中后里4里自來水管線汰換 明年5月動工430戶受惠

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法委員楊瓊瓔及市議員陳本添爭取3365萬元，將汰換后里4里總長約3870公尺的輸水管線換為石墨鑄鐵管，預計明年5月進場施工，工期約120工作天，430戶受益。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立法委員楊瓊瓔及市議員陳本添爭取3365萬元，將汰換后里4里總長約3870公尺的輸水管線換為石墨鑄鐵管，預計明年5月進場施工，工期約120工作天，430戶受益。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市后里區成功路、圳寮路周邊地區自來水供水品質與管線老舊，立法委員楊瓊瓔及市議員陳本添爭取3365萬元，3870公尺的輸水管線將更換為石墨鑄鐵管，預計明年5月進場施工，工期約120工作天，430戶受益。

厚里里長黃金益、義里里長林東成、后里里長楊春明均表示，成功路周邊沿線居民，長久飽受水壓不足和輸水管老舊及管徑小等問題困擾，后里區圳寮路一帶，自來水管線使用年限超過30年，常因車輛輾壓等問題，造成停水，影響店家生意。

后里區長賴同一強調，老舊自來水管線常有漏水、水壓不穩等問題，若一不小心發生爆管，易造成路面下陷，危及往來車輛，用水戶也會受到影響。為使供水穩定，改善水質，汰換管線作業在經費容許下應持續進行，確保民眾用水品質。

楊瓊瓔說，后里里、厚里里、墩東里及義里里近幾年來增加不少住戶，用水端常發生水壓不足現象，讓民眾生活用水品質受到影響，全面汰換老舊管線後可提升整個里內的用水水質與用水需求量，經費共3365萬元，預計將該區域自來水管線，更換為石墨鑄鐵管，改善民生用水水質、水壓並降低漏水率等問題，嘉惠430戶以上。

楊瓊瓔並提醒台水公司要按照工程計畫依序進行，並注意作業效率，避免因施工長時間停水，確保民眾權益。

自來水公司第四區管理處處長王亮中表示，明年度后里區成功路及圳寮路周邊汰換總長3870公尺的管線，工程經費約3365萬元，嘉惠沿線430戶的用戶。

王亮中也保證，成功路、圳寮路未來施工期間，交通難免影響，會與當地里長及居民溝通，找出影響最小的方式，並召開說明會，新管線使用年限至少40年以上，除非外力破壞，預計明年5月進場施作，約120工作天可完成。

立法委員楊瓊瓔及市議員陳本添爭取3365萬元，將汰換后里4里總長約3870公尺的輸水管線換為石墨鑄鐵管，預計明年5月進場施工，工期約120工作天，430戶受益。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立法委員楊瓊瓔及市議員陳本添爭取3365萬元，將汰換后里4里總長約3870公尺的輸水管線換為石墨鑄鐵管，預計明年5月進場施工，工期約120工作天，430戶受益。圖／立法委員楊瓊瓔提供

后里 楊瓊瓔 水質

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