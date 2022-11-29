環保小學堂教案特優 百人今到彰化東螺溪取經

社團法人彰化縣就業能力教育協會（湖埔社區大學）榮獲今年度環保小學堂教案執行特優，來自全台15縣市約100名環保局人員和社區幹部今天參訪東螺溪自然生態園區，並分享湖埔社大等社區營造經驗；來自南投縣埔里鎮琵琶社區理事長余成勳說，社區有一條琵琶大排，汙染危機雖沒東螺溪嚴重，但參訪取經可防患未然。

環保署一連14年舉辦社區環境調查及培力暨環保小學堂推廣計畫，111年社區成果分享暨112年計畫申請說明會只辦中區和北區，中區今天都在彰化縣東螺溪上午在「小品蝸牛」會議室分享社區環境營造經驗，下午到東螺溪生態教育園區分組參觀台灣欒樹綠色隧道、蝴蝶生態園區、蔬果生態園區，及使用沼渣沼液發酵製成有機肥料混合土壤種植多肉植物。

南投縣埔里鎮琵琶社區理事長余成勳說，琵琶社區有琵琶大排，汙染威脅不像東螺溪這麼嚴重，還是有潛在環境負荷因素，他參訪後帶回湖埔社大結合民間團體復育東螺溪生態，先做出成果，獲得公部門肯定和重視，後續整治資源進入東螺溪的成功經驗，琵琶社區居民可借鏡，未雨綢繆保護琵琶大排。