台中國際動畫影展躍登元宇宙 精選作品一次看個夠

「台中國際動畫影展」即日起在OncyberWeb 3.0展出2021年至2022年精選得獎作品，台中市影視發展基金會準備50組影展形象海報限量版NFTs（非同質化代幣），免費贈送給民眾做數位典藏。台中國際動畫影展透過元宇宙展覽，增加優秀動畫創作者在國際曝光機會，持續結合現實與虛擬世界，擴大影展能見度。

台中國際動畫影展（TIAF）是全台唯一以「動畫」為主題的城市影展，今年短片徵件參與人數創新高，影展舉辦期間，活動總參與突破1萬人次，活動結束後，台中影視基金仍向全球推廣動畫作品，此次透過元宇宙打破國際疆界，也擴大影響力。

新聞局表示，元宇宙展覽以虛擬展示空間結合3D虛擬實境方式，在線上數位平台展出，創作者的作品以數位化方式呈現，主題風格強烈的虛擬展間創造話題，另開創動畫作品交流新風貌。不受時間及空間限制，可隨時看展，瀏覽之際也可與他人討論作品，打破以往傳統形式，發揮元宇宙魅力。

TIAF元宇宙傳送門：https://lihi2.cc/Jq1Ds， 2023台中國際動畫影展明年秋天再登場，可上官方網站、及臉書粉絲專頁查詢。