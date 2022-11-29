快訊

跌跌不休！主計總處下修今年GDP至3.06％ 明年經濟成長率「保3」無望

陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中國際動畫影展躍登元宇宙 精選作品一次看個夠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中國際動畫影展元宇宙展覽示意圖。圖／台中影視基金會提供
台中國際動畫影展元宇宙展覽示意圖。圖／台中影視基金會提供

「台中國際動畫影展」即日起在OncyberWeb 3.0展出2021年至2022年精選得獎作品，台中市影視發展基金會準備50組影展形象海報限量版NFTs（非同質化代幣），免費贈送給民眾做數位典藏。台中國際動畫影展透過元宇宙展覽，增加優秀動畫創作者在國際曝光機會，持續結合現實與虛擬世界，擴大影展能見度。

台中國際動畫影展（TIAF）是全台唯一以「動畫」為主題的城市影展，今年短片徵件參與人數創新高，影展舉辦期間，活動總參與突破1萬人次，活動結束後，台中影視基金仍向全球推廣動畫作品，此次透過元宇宙打破國際疆界，也擴大影響力。

新聞局表示，元宇宙展覽以虛擬展示空間結合3D虛擬實境方式，在線上數位平台展出，創作者的作品以數位化方式呈現，主題風格強烈的虛擬展間創造話題，另開創動畫作品交流新風貌。不受時間及空間限制，可隨時看展，瀏覽之際也可與他人討論作品，打破以往傳統形式，發揮元宇宙魅力。

TIAF元宇宙傳送門：https://lihi2.cc/Jq1Ds， 2023台中國際動畫影展明年秋天再登場，可上官方網站、及臉書粉絲專頁查詢。

動畫 畫作 中影

延伸閱讀

《葬送的芙莉蓮》TV動畫敲定2023年開播 與「微表情」精靈一同尋覓生命真諦

《艾爾登法環》羅德爾王城可愛動畫 神諭使者吹奏「迷因神曲」快樂搖起來！

下一個科技奇點…顛覆人類生活的元宇宙 各家「整合」還有很長的路要走

相隔10年多！梅麻呂外送紳士名作《PIZZA配達淫》續作問世 遊戲、動畫雙版本送歪歪

相關新聞

台灣高山茶王評鑑明揭曉 今年冬茶產量減品質佳

南投縣仁愛鄉「台灣高山茶王」冬茶評鑑明天公布賽果，而今年入秋氣候乾燥，又偶有暴雨，導致冬茶產量減少2到3成，但茶葉品質提...

台中國際動畫影展躍登元宇宙 精選作品一次看個夠

「台中國際動畫影展」即日起在OncyberWeb 3.0展出2021年至2022年精選得獎作品，台中市影視發展基金會準備...

台中1麵店外帶冷凍水餃、餛飩大腸桿菌超標 遭罰6萬元

台中市食品藥物安全處公布，截至10月底抽驗53件市售冷凍冷藏調理食品，查出西區一家麵店兼售提供外帶的冷凍高麗菜肉水餃、餛...

台8臨37線17.2K橋梁修復 中橫便道通行時段恢復為三班次

今年初，台8臨37線17.2K橋梁受巨大落石擊中損毀，公路總局工務段完成搶修，同步辦理設計規劃修復橋樑；相關工程預定在1...

迎耶誕 科博館暴龍換親子套裝、百貨公司創意耶誕樹

迎接耶誕節到來，國立自然科學博物館今天公開人氣明星暴龍耶誕親子套裝，而各百貨公司也應景妝點創意耶誕樹，營造濃濃節慶氛圍，...

台中當選人選後熱情參與 火鍋業者串聯送暖華山助弱勢

華山基金會台中B愛心天使縣辦邀集在地11家餐廳參與「火鍋公益周」愛心活動今天在龍井開跑，包括連任成功的市議員林孟令、吳瓊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。