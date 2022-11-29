台灣高山茶王評鑑明揭曉 今年冬茶產量減品質佳

南投縣仁愛鄉「台灣高山茶王」冬茶評鑑明天公布賽果，而今年入秋氣候乾燥，又偶有暴雨，導致冬茶產量減少2到3成，但茶葉品質提升，茶農踴躍參賽，參賽件維持往年水準，但部分高山茶日光萎凋不足，菁味重，評審建議改善。

仁愛鄉農會指出，台灣高山茶王冬季評鑑競賽在本月24日完成繳茶，並於昨天完成評鑑作業，而因今年入秋後氣候雖偏乾燥，有雨時又多為豪大雨，過量雨水使得部分茶園排水不及，根系受損影響產量，因此整體冬茶產量減少2到3成。

不過也因有雨水滋潤，且早晚溫差大，仁愛茶區今年的冬茶品質提升，茶農隊參賽深具信心，因此在產量減少的狀況下仍踴躍參賽，參賽件數有691件，比去年增加49件，也是近2年受疫情影響以來的新高。

歷經2天的評審作業，仁愛鄉農會表示，今年入秋因豪雨排水不及，茶樹根系受損，養分吸收不良，造成冬茶生長時期產量稍減，但當地多數茶區的冬茶仍長得漂亮，品質提升，也因仁愛茶區海拔高氣候較寒冷，早晚溫差大，冬茶冬味足。

但仁愛鄉農會也提到，正因為冬茶冬味足，製茶時若是日光萎凋不足，容易產生菁味，評審因此建議茶農要特別留意並改善，而此次評鑑賽果將於明天正式公布，並於12月10日於仁愛鄉農會五岳巴萊館舉辦「台灣高山茶王」頒獎典禮。