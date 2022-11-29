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千歲長輩團自編自演歌仔戲 活潑呈現本土文化

中央社／ 台中29日電

台中忠孝路教會社區關懷據點推出「歌仔戲說人生」課程，26名總計超過1600歲的長輩們自編自演歌仔戲，協助重拾人際關係，也希望以更豐富活潑的方式呈現本土文化。

台中忠孝路教會今天發布新聞稿表示，教會社區關懷據點活力學園承辦台中市政府社會局「大人讀冊吧！銀向學習」計畫，推出「歌仔戲說人生」課程，由學員和指導老師共同編劇歌仔戲，參與學員共26人，最高齡76歲、年紀加總1648歲。

據點在26日舉辦成果發表會，長輩演出歌仔戲，他們的家人也都出席欣賞氣氛熱鬧。演出內容是縣令大人某日外出巡視，發現百姓獨坐嘆息，驚覺長輩竟如此不快樂，進而協助長輩走進據點「讀冊」重拾人際關係和歡樂生活。

參與演出的學員徐珮珊說，大家演的就是周遭的真實景象，特別的是用歌仔戲演出，歌仔戲的唱腔、裝扮都很吸引人；學員程月惠表示，老師真的很厲害，用2個月的時間就將素人訓練成演員上台表演，很感謝老師的帶領，讓他們能華麗登場。

忠孝路教會牧師莊頌偉表示，看見這麼漂亮的布景和充滿活力的長輩同樂，很樂意讓教會成為關懷長輩的場域。

台中市社會局長彭懷真也到場觀戲，並誇獎長輩們演戲實力豐富，他表示，銀向學習計畫是中市府長青學苑的進階版，以更豐富活潑方式呈現本土文化面貌，他希望結合長青學苑、關懷據點、銀向學習，讓台中市推動活躍老化有更豐富的面貌，也透過戲劇幫助下一代更了解本土文化。

歌仔戲 台中市

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