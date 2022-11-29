台中1麵店外帶冷凍水餃、餛飩大腸桿菌超標 遭罰6萬元

台中市食品藥物安全處公布，截至10月底抽驗53件市售冷凍冷藏調理食品，查出西區一家麵店兼售提供外帶的冷凍高麗菜肉水餃、餛飩等二項產品，大腸桿菌超標，且限期改善後複查，結果仍不符規定，已依食安法裁處六萬元，並輔導其改正。

食安處說明，不符規定的兩項產品為生鮮冷凍調理食品，須加熱煮熟後食用，尚無立即食用風險，已輔導業者改善並修正製程，後續也將不定期抽驗，最新稽查或抽驗結果等相關資訊，可至食安處「食安GIS專區」( https://fdsgisdss.health.taichung.gov.tw/fds/Home/Index )查詢。

食安處說明，市府運用台中食安資料庫進行分析，以未曾稽查或有違規紀錄的風險業者實施抽樣查核，包括便利商店、超市、量販店及餐飲外帶店等。此次專案查核業者的作業環境、人員衛生及產品保存溫度，常見缺失項目，包含食材未離地置放、未出示體檢報告等，均已輔導並改善完成，產品的保存溫度也都符合規定。

食安處抽驗36家業者販售的53件冷凍冷藏調理食品，包括冷凍水餃、調味毛豆、干貝醬、涼麵、壽司、甜點等，其中1家業者販售的冷凍高麗菜肉水餃、鮮肉餛飩等2件產品，經初驗、複驗不符衛生標準，違反食品安全衛生管理法分別裁處3萬元，並責令業者將問題產品銷毀。

食安處提醒，民眾選購冷凍冷藏調理食品，應注意業者環境衛生，冷凍及冷藏食品儲放在低於攝氏18度及7度以下；產品外包裝廠商名稱電話及地址、原產地、有效日期等標示。