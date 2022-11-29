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台中車站國光客運站11月30日熄燈 移至臨時站服務
國光客運台中轉運站2016年營運完成階段任務，11月30日打烊，國光客運、統聯客運及台中客運將暫時在台中車站附近設置國道客運臨時營業站，12月1日啟用。另國道客運未來集中在統聯客運干城停車場，新建國道客運轉運站。
國光客運台中轉運站租台鐵用地到期，市府交通局長期計畫，已協調並取得統聯同意，在該公司干城停車場新設國道客運轉運站，可容納國光、統聯、台中客運等國客運業者，預定明年上半年完工。
台中市政府交通局長葉昭甫說，12月1日起到新建國道客運轉運站完工前，統聯、台中客運臨時站設在台中車站（大智北路）公車站後方，國光客運改在市公車干城站旁店面（雙十路一段27-2號）。另調整分流下客地點，兼顧車流順暢與轉乘便利。
國光客運台中轉運站熄燈， 交通局局12月1日搭乘統聯及台中客運國道路線，須至台鐵台中車站大智北路側轉乘國道客運，欲搭乘國光客運則在台中轉運中心搭乘5、12、25、35、50、58、75、249、900路公車，或在「台中車站（大智北路）」搭乘20、52、56、288、289路公車前往干城站搭乘。
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