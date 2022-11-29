台8臨37線17.2K橋梁修復 中橫便道通行時段恢復為三班次
今年初，台8臨37線17.2K橋梁受巨大落石擊中損毀，公路總局工務段完成搶修，同步辦理設計規劃修復橋樑；相關工程預定在12月1日進場，屆時機械將頻繁佔據道路施工，因此，中橫便道通行班次恢復為原本3個班次：早上7點、中午12點及傍晚4點半，請鄉親預先規畫行程。
中橫便道目前通行仍限5種對象，包含：梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行，另，由於台8線77K靈甫橋路段邊坡災害影響，原豐原客運班次改繞行合歡山通往大梨山，遊客如有需求可自行前往豐原客運網站查詢。
公路總局呼籲，因地震造成邊坡不穩定，山區道路易發生坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊網及收聽警廣路況廣播。
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