快訊

陸網爆婚變小10歲秦昊 伊能靜暴哭「掉下來就輸了」

勒斃馬籍女大生！凶嫌曾上網狂搜「殺人」文 原意圖對象竟然不是她

迎耶誕 科博館暴龍換親子套裝、百貨公司創意耶誕樹

中央社／ 台中29日電
國立自然科學博物館幫親子暴龍換上應景的季節限定「耶誕套裝」。圖／國立自然科學博物館提供 余采瀅
國立自然科學博物館幫親子暴龍換上應景的季節限定「耶誕套裝」。圖／國立自然科學博物館提供 余采瀅

迎接耶誕節到來，國立自然科學博物館今天公開人氣明星暴龍耶誕親子套裝，而各百貨公司也應景妝點創意耶誕樹，營造濃濃節慶氛圍，讓民眾提早感受過節氣氛。

科博館長焦傳金今天接受媒體聯訪時表示，館內人氣明星「機械恐龍」日前完成健康檢查，館方幫親子暴龍換上應景的季節限定耶誕套裝，連2樓的騷包龍也戴上耶誕帽，即日起至明年1月8日邀觀眾來朝聖，和「帽美的咧」耶誕恐龍拍照打卡。

焦傳金指出，這是機械恐龍今年初穿上放大版科博館員工制服後再度「擬人裝扮」，延續和纖維藝術家的合作再創話題，並與鄰近「草悟系．耶誕村」首度串連耶誕烙跑活動，盼帶給大眾耳目一新的形象。

鄰近科博館的廣三SOGO百貨不同往年，今年採搬運用的物流箱，搭配色彩、層次堆疊的方式進行空間規劃，打造高達8.5公尺的耶誕樹，周圍還設置露營風拍照區、遊戲區、休憩區作為連貫，別出心裁的耶誕藝術裝置，吸引很多民眾前來打卡拍照。

中友百貨今年則與LINE貼圖明星醜白兔合作，邀請醜白兔前來舉辦森林派對，全館使用大量的五葉松、羅漢松枝幹，搭配大量的芒萁、扁柏、尤加利及進口諾貝松等植物，營造出滿滿的耶誕節氣氛，尤其是位在1樓廣場的6米高醜白兔，加上紅色雪橇，特別醒目又討喜，吸引許多逛街民眾駐足拍攝。

位於台中車站商圈的大魯閣新時代購物中心，今年搭建高達12米的超巨大耶誕樹，並以五彩繽紛的燈飾彩球環繞樹體，樹中央還掛著耶誕老人，雪橇上的禮物盒也隨著散落掛在樹枝上，耶誕老公公還伸出大手的模樣，不同風格的耶誕樹也吸引民眾駐足拍照。

恐龍 節氣 親子

延伸閱讀

耶誕人氣伴手禮！ 鴻鼎菓子X鮮乳坊首度聯手「台灣黑熊戀乳曲奇餅」 3色曲奇點心限時1個月開賣

全台唯一！秀泰耶誕FUN城市首度攜手「跑跑卡丁車IP」

耶誕節「5大樂園優惠1次看」！迪士尼、麗寶樂園與六福村統統都有

NBA／席亞康傷癒復出繳雙十 暴龍主力合體輕取騎士

相關新聞

台8臨37線17.2K橋梁修復 中橫便道通行時段恢復為三班次

今年初，台8臨37線17.2K橋梁受巨大落石擊中損毀，公路總局工務段完成搶修，同步辦理設計規劃修復橋樑；相關工程預定在1...

迎耶誕 科博館暴龍換親子套裝、百貨公司創意耶誕樹

迎接耶誕節到來，國立自然科學博物館今天公開人氣明星暴龍耶誕親子套裝，而各百貨公司也應景妝點創意耶誕樹，營造濃濃節慶氛圍，...

台中當選人選後熱情參與 火鍋業者串聯送暖華山助弱勢

華山基金會台中B愛心天使縣辦邀集在地11家餐廳參與「火鍋公益周」愛心活動今天在龍井開跑，包括連任成功的市議員林孟令、吳瓊...

台中4大節慶 台中國際花毯節周六新社登場

大選落幕，台中市長盧秀燕今主持市政會議表示，年底前台中將推出4大節慶活動接力登場，歡迎全國民眾共襄盛舉。

被嘲笑引公憤 中度身障當選鄉代

彰化縣埤頭鄉民代表選舉大爆冷門，第二選區應選6搶5，中度身障的吳三存，過去競選得票數敬陪末座，這次選舉被嘲笑「半個人競選...

中彰投小內閣 人事布局大不同

台中市長盧秀燕昨上工即主持購物節與花毯節兩項活動，對小內閣是否異動語帶保留，表示還要盤點市政再議；藍綠議員認為盧團隊異動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。