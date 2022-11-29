迎耶誕 科博館暴龍換親子套裝、百貨公司創意耶誕樹

迎接耶誕節到來，國立自然科學博物館今天公開人氣明星暴龍耶誕親子套裝，而各百貨公司也應景妝點創意耶誕樹，營造濃濃節慶氛圍，讓民眾提早感受過節氣氛。

科博館長焦傳金今天接受媒體聯訪時表示，館內人氣明星「機械恐龍」日前完成健康檢查，館方幫親子暴龍換上應景的季節限定耶誕套裝，連2樓的騷包龍也戴上耶誕帽，即日起至明年1月8日邀觀眾來朝聖，和「帽美的咧」耶誕恐龍拍照打卡。

焦傳金指出，這是機械恐龍今年初穿上放大版科博館員工制服後再度「擬人裝扮」，延續和纖維藝術家的合作再創話題，並與鄰近「草悟系．耶誕村」首度串連耶誕烙跑活動，盼帶給大眾耳目一新的形象。

鄰近科博館的廣三SOGO百貨不同往年，今年採搬運用的物流箱，搭配色彩、層次堆疊的方式進行空間規劃，打造高達8.5公尺的耶誕樹，周圍還設置露營風拍照區、遊戲區、休憩區作為連貫，別出心裁的耶誕藝術裝置，吸引很多民眾前來打卡拍照。

中友百貨今年則與LINE貼圖明星醜白兔合作，邀請醜白兔前來舉辦森林派對，全館使用大量的五葉松、羅漢松枝幹，搭配大量的芒萁、扁柏、尤加利及進口諾貝松等植物，營造出滿滿的耶誕節氣氛，尤其是位在1樓廣場的6米高醜白兔，加上紅色雪橇，特別醒目又討喜，吸引許多逛街民眾駐足拍攝。

位於台中車站商圈的大魯閣新時代購物中心，今年搭建高達12米的超巨大耶誕樹，並以五彩繽紛的燈飾彩球環繞樹體，樹中央還掛著耶誕老人，雪橇上的禮物盒也隨著散落掛在樹枝上，耶誕老公公還伸出大手的模樣，不同風格的耶誕樹也吸引民眾駐足拍照。