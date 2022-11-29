台中當選人選後熱情參與 火鍋業者串聯送暖華山助弱勢

華山基金會台中B愛心天使縣辦邀集在地11家餐廳參與「火鍋公益周」愛心活動今天在龍井開跑，包括連任成功的市議員林孟令、吳瓊華、張家銨，以及新科在地山腳里長陳春雄等當選人選後熱情參與，並且將煮好火鍋，以及一包白米送給住貨櫃屋的林阿嬤一家，讓林阿嬤好感動。

即日起至12月20日到這11家火鍋餐廳消費，店家將捐5%營業額認助華山弱勢獨居老人愛心年菜，讓孤老過好年。參與店家包括鱻盅鍋物旗艦店、联亭泡菜鍋（太平店）、六扇門（太平店）、爸爸酸菜白肉鍋（太順店）、爸爸酸菜白肉鍋（長億店）、挑食鍋物、鍋賣局（沙鹿店）、卓也小屋庭園餐廳、柚一鍋（大雅店）、帝一食補炭燒薑母鴨（梧棲店）、朝暮良辰婚宴會館。

華山基金會今天上午10時在龍井區沙田路六段的鱻盅鍋物旗艦店舉行「火鍋公益周」愛心活動開跑儀式，包括店家、華山基金會、龍井區公所、林孟令、吳瓊華、張家銨等人煮愛心火鍋、裝盛好，陳春雄也扛了一袋18公斤白米，一同關懷住附近的林阿嬤一家三口。

住鐵皮屋的林阿嬤表示，自己身體不好，平時要照顧唐氏症兒子，丈夫一周洗腎3天，從來都沒外出吃過好料，甚至連親友婚宴也都沒去過，感謝華山、議員們送來熱騰騰的火鍋，也謝謝里長送來白米，她特別感動與開心。