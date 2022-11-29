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台中4大節慶 台中國際花毯節周六新社登場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布12月台中四大節慶活動，廣要全國民眾來台中。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕宣布12月台中四大節慶活動，廣要全國民眾來台中。圖／新聞局提供

大選落幕，台中市長盧秀燕今主持市政會議表示，年底前台中將推出4大節慶活動接力登場，歡迎全國民眾共襄盛舉。

「2023閃耀台中跨年夜」將從12月31日晚上7點一路到1月1日深夜1點，在中央公園長達6小時演出。歌手周興哲連續兩年出現台中跨年，擔任倒數前壓軸演出。上周以電影「我吃了那男孩一整年的早餐」所演唱的主題曲「想知道你在想什麼」奪下第59屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，北高專場巡演，另展開美國等各城市世界巡迴。

盧秀燕說，「台中購物節」直到12月24日，還有4萬多個現金獎待抽抽，天天抽3000現金1700名，周周抽10萬現金、月月抽100萬，最後還有精品好宅和油電車。

此外，「台中國際花毯節」本周六新社登場，從12月3日至18日為期半個月，打造「台版普羅旺斯」。

12月11日將舉辦首屆「台中市民野餐日」，地點在中央公園，第一次舉辦，盧秀燕呼籲野餐後將垃圾帶走。

盧秀燕指出，中央防疫指揮中心宣布，12月1日開始，戶外可脫口罩，可逐桌敬酒、室內唱歌、拍照、三溫暖等場域免戴口罩。台中市的防疫政策跟中央一致。

盧秀燕 台中市長 口罩

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