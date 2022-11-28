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來虎+牛奶薄荷綠 台中2023記事手札11月30日開放索取
台中市政府新聞局編印的「2023記事手札」，手札封面主色大膽，選用年輕活潑的牛奶薄荷綠，搭配質感燙銀的「來虎」圖樣，獨特的設計超吸睛，內頁精選城市特色照片，展現旅遊、藝文、生活樣貌。11月30日起連3天，在台灣大道市政大樓惠中樓(A棟)1樓台中願景館前開放民眾免費索取，每天限量200本。
新聞局指出，2023記事手札跳脫以往設計框架，今年封面以城市吉祥物「來虎」圖樣替代Taichung字樣，更顯簡約質感；內頁照片有后里動物之家、梧棲出張所、光復新村及台灣府儒考棚等，筆記頁搭配台中經典糕點及飲品插圖，象徵熱情款待，邀請來台中作客。
新聞局說明，2023記事手札從11月30日起至12月2日每天上午10點起開放領取，地點在台灣大道市政大樓惠中樓﹙A棟﹚1樓台中願景館前服務台，每人限領1本，每天200本。
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