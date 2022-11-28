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中市農委會輔導青農 與超商合作可買到「台中鮮果」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市農委會輔導東勢區農會、在地青年，與統一超商合作，將台中出產的優質甜柿、椪柑、雪梨，上架至超商通路販售。圖／台中市政府提供
台中市農委會輔導東勢區農會、在地青年，與統一超商合作，將台中出產的優質甜柿、椪柑、雪梨，上架至超商通路販售。圖／台中市政府提供

中市農委會輔導東勢區農會、在地青年，與統一超商合作，將台中出產的優質甜柿、椪柑雪梨，上架至超商通路販售，也推出線上購買通路，提供國人多元、安心且好品質的鮮果，在食慾之秋，有幸福感滿滿的台中鮮果。

農業局表示，秋冬季是台中市優質水果的盛產季節，10至12月的甜柿果色艷麗、口感脆甜；11月至翌年1月的椪柑酸甜比例適中，香甜可口；11至12月的雪梨果肉爽脆細緻，甘甜如蜜；1至4月的茂谷柑果皮薄、果肉柔軟多汁，台中得天獨厚的氣候與土壤環境，以及農民辛勤的耕作成就了台中農產的高品質。

農業局指出，消費者即日起可至統一超商實體門市，選購便利即食的台中甜柿切片水果，並可透過包裝上的QR-code連結至線上平台，提供適合小資族的台中好橘8粒裝、甜柿4粒及6粒裝、雪梨2粒裝及5粒裝等少量包裝優質水果，在線上、線下皆方便選購。

農業局強調，希望藉由超商通路上架販售，改變消費者有別以往的傳統購買管道，讓更多國人認識並享受台中農產好風味。除了東勢區出產的優質甜柿、椪柑及雪梨外，明年1月份過後將由柔軟、多汁、甜度高的茂谷柑接力上架販售。歡迎市民朋友把握時機，踴躍選購當季的台中優質農特產品，共同支持辛勤栽培的農友，促進在地農產業發展。

超商 雪梨 椪柑

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