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壁癌變壁畫 石虎貓熊躍上水里國中校園牆面成打卡景點

中央社／ 南投縣28日電

壁癌變壁畫！水里國中校舍牆面因下雨導致壁癌嚴重，在此上課的水里社大師生為讓牆壁「改頭換面」，清除乾淨後，費時超過2個月完成石虎貓熊等3幅壁畫，成為校園打卡景點。

濁水溪社區大學水里分校師生去年在水里國中後棟走廊彩繪「萬馬奔騰」、「松林群鹿」、「萌萌石虎」壁畫，今年挑戰壁癌更嚴重、後棟靠近側門的樓梯間及2樓牆壁，費時超過2個月，師生11月下旬完成「鷹揚水里」、「圓融」、「會撒嬌的石虎」3幅新壁畫。

水里社大今天透過南投縣政府轉發新聞稿表示，水里國中後棟大樓為社大師生上課地點，因下雨漏水導致樓梯間壁癌嚴重，為早日讓牆壁「改頭換面」，班級教師多次利用假日清除壁癌，並用空壓機、噴槍清理乾淨牆面，構圖後再與學員一起彩繪，完成石虎主題壁畫。

「鷹揚水里」、「圓融」壁畫主題則是包含連綿山峰、躲在鏡子後面的可愛貓熊，吸引許多居民、水里國中學生來與壁畫合照，水里國中兼水里社大校長李慧芬說，新壁畫讓校舍牆面煥然一新，充滿藝術氣息，感謝社大師生為校園創造多元活力。

壁畫 石虎 貓熊

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