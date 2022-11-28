台中國際花毯節12月回歸 盧秀燕：打造台版普羅旺斯

受疫情影響，去年停辦的台中國際花毯節，今年於12月3日至18日正式回歸，以南法風格為策展方向，致力將新社打造成台版普羅旺斯。台中市長盧秀燕表示，此次主題為「心花開」，民眾可參觀大片主題設計的花毯，周邊玉米田特殊景觀，更有多項特惠，歡迎民眾來台中旅遊，消費參加購物節抽大獎。

盧秀燕說，台中國際花毯節為全國民眾最喜歡的活動之一，民眾除可參觀大片美麗花毯，市府也與各單位合作，包含餐飲、民宿等均有特惠活動，行政院農業委員會水土保持局也規劃輕旅行路線。

盧秀燕更提到，中市府每年舉辦地點，都位於新社區農委會場地，但今年受烏俄戰爭影響，農委會要籌備糧食，原場地不出借，立委江啟臣努力協調爭取，農委會決定借用3公頃土地給市府舉辦花毯節，感謝各單位的幫忙，讓今年花毯節可順利舉行。

觀旅局長韓育琪表示，今年花毯節展區占地2公頃，使用19款花種，如四季海棠、聖誕紅、向日葵等20萬株花草組成大型花卉藝術裝置，並特別打造120米南法風格街道，由農業局、市府客委會邀請在地小農，展售在地特色農產品及推廣客家文化。

韓育琪說，去年受疫情影響，台中國際花毯節與農委會新社花海皆停辦，今年則受烏俄戰爭全球糧食短缺影響，農委會停辦新社花海，台中國際花毯節則再度重返，雖然規模縮小，但力求種類豐富，以南法風格為策展方向，致力將新社打造成台版普羅旺斯。

農委會水土保持局台中分局長邱啓芳表示，水保局近年致力於推動「優遊農村」，而台中山城農村包含新社、豐原、東勢地區，皆有獨樹一格的職人體驗與農村特色，期待藉由花毯節活動整合在地資源行銷，帶動農村產業活絡地方，讓遊客對山城農村體驗與文化有更進一步的認識。

觀旅局提醒，今年因場地問題，無提供汽車停車場，遊客可利用捷運綠線沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘花毯節接駁專車，今年規劃有豐原、太原、松竹接駁線，假日則加開東勢、會場環線共5條接駁專車。