南投縣抽驗冬至應節食品 59件市售蔬果肉品1件不合格

隨著台灣入冬第1冷氣團將至，本周三晚、周四晨氣溫降至最低，南投縣衛生局近來抽驗市售蔬果、湯圓、餡料及冬至時令食材，共計抽驗59件，發現其中1件「菜豆」檢出農藥殘留檢驗不符規定，經查供應商來源為外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。

局長陳南松表示，天氣漸冷時序進入12月冬至節氣，一家人團聚時，常享用熱呼呼的湯圓及火鍋，南投衛生局維護縣民食安，不定時派員前往各地蔬果網站、生鮮超市、傳統市場等場所，檢驗重點為農藥殘留、動物用藥殘留、著色劑、防腐劑、色素及甜味劑等項目，抽驗冬至湯圓及食材，並加強作業環境稽查，以確保消費者食用安全。

陳南松說，食品安全首重源頭管理，籲請食品製造業者要注意食材來源、製程環境衛生及於外包裝上清楚標示，方便消費者選購參考，也提醒消費者勿購買來源不明的散裝食品，最好向有信譽商家購買產品，其標示說明能清楚標示出防腐劑的種類及用量。