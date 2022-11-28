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中市府內閣有異動？ 盧秀燕語帶保留拜託先拚經濟

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，先拚經濟、盤點市政，再談市府團隊人事改組。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，先拚經濟、盤點市政，再談市府團隊人事改組。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕在這次選舉大贏27萬4883票，前天謝票、昨日上工，馬上主持購物節與花毯節兩項記者會，當被問到小內閣是否異動？盧秀燕沒有否認但語帶保留，表示上班第一天就安排拚經濟，談人事恐失焦，她說還要盤點一下市政工作再議。

盧秀燕被問到小內閣改組，她回應「呃~今天先以台中購物節為主」，因銷假第一天上班須盤點一下市政工作，首日就特意安排兩個拚經濟活動，如果現在談市府人事恐怕拚經濟的用意會失焦。

盧秀燕團隊29局處，除警察、人事與主計單位的人事由中央一條鞭決定，其他有5位局長原任大學教授或副教授，

依據教育部「教師借調 處理原則」規定，借調期間每次至多以4年為限，借調期滿歸建後得再行借調，借調總年數合計不得超過8年。

市府團隊原學者包括教育局長楊振昇、社會局長彭懷真、財政局長羅仙法、客委會主委江俊龍、交通局長葉昭甫等人。據傳，有局長希望回學校任教或回歸專業領域。另有議員表達「部分局處長不適任」，點名應下台，但未見進一步動作，還待觀察。

受訪的藍綠議員認為，盧秀燕高票連任成功，且盧市長人事多求穩定，主動換首長的幅度不會太大，除非部分首長有自己的家庭、工作等考量求去。

盧秀燕

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