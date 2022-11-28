台中抽驗冷凍冷藏調理食品 2件不合格裁罰
台中市食安處執行「市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」，今年截至10月底抽驗市售架上的冷凍冷藏調理食品計53件，2件不符衛生標準，分別裁罰新台幣3萬元。
食安處今天發布新聞稿指出，運用台中食安資料庫分析，以未曾稽查或有違規紀錄的風險業者實施抽樣查核，包括便利商店、超市、量販店及餐飲外帶店等。
此次專案查核業者的作業環境、人員衛生及產品保存溫度，常見缺失項目，包含食材未離地置放、未出示體檢報告等，均已輔導並改善完成，產品的保存溫度也都符合規定。
另外，抽驗36家業者架上販售的冷凍冷藏調理食品，包括冷凍水餃、調味毛豆、干貝醬、涼麵、壽司、甜點等檢驗衛生標準項目，確認是否有大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及腸炎弧菌等食品中常見的微生物。
其中1家業者販售的冷凍高麗菜肉水餃、鮮肉餛飩等2件產品，經初驗及複驗均不符衛生標準，違反食安法規定，分別裁處3萬元，並責令業者將不符衛生標準的產品銷毀。
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